El Sporting Coruñés salda su visita al Olímpico con tres puntos de oro
Los de Marcos Souto sacan un poco la cabeza en una jornada sin cambios en el liderato
La duodécima jornada del grupo 1 de Primera Futgal dejó una gran sorpresa. El Sporting Coruñés fue quien de vencer al Olímpico —sexto clasificado— en su feudo y da un paso adelante. Situado en la antepenúltima posición, sigue en puestos de descenso, pero ahora a cuatro puntos de la salvación.
Jorge de Pedro adelantó al equipo dirigido por Marcos Souto y Pedro Trashorras puso las tablas al inicio de la segunda mitad antes de que Jano Vázquez Naya decidiera el encuentro con su gol.
El Sporting Coruñés se queda a cuatro puntos de un Marte que parece en caída libre. El equipo de Monte Alto ha sumado solo uno de los últimos 18 puntos y en esta ocasión sufrió una dolorosa derrota en el campo de As Pontes (3-1), que cerraba la tabla sin ningún triunfo.
La posición de colista es ahora para el Imperátor, que recibió un severo correctivo en Mugardos (6-1) tras volver a firmar una segunda mitad muy negativa.
No hay cambios en el liderato, pues el Carral se impuso con claridad al Torre (1-4), pero sí en una zona de playoff de ascenso de la que se cae el Orillamar tras ver cortada su racha de cinco triunfos seguidos ante el Perlío (0-2).
La segunda posición es ahora para el Sporting Meicende, que no falló ante el Relámpago (1-0) en un duelo que decidió el solitario tanto de Enzo Pettofrezza. Tercero es el Meirás, que agudizó la mala racha de un Sporting Cambre (3-2) que lleva cuatro derrotas consecutivas.
En los otros encuentros de la jornada, cara y cruz para los equipos coruñeses. El Ural abre brecha con el descenso tras vencer al Eume (3-2), mientras que el Oza Juvenil se aleja algo del playoff al caer ante el Cedeira (1-4).