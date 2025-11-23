El Sporting Coruñés salda su visita al Olímpico con tres puntos de oro

Imagen del Olímpico - Sporting Coruñés PATRICIA G. FRAGA

La duodécima jornada del grupo 1 de Primera Futgal dejó una gran sorpresa. El Sporting Coruñés fue quien de vencer al Olímpico —sexto clasificado— en su feudo y da un paso adelante. Situado en la antepenúltima posición, sigue en puestos de descenso, pero ahora a cuatro puntos de la salvación.

Jorge de Pedro adelantó al equipo dirigido por Marcos Souto y Pedro Trashorras puso las tablas al inicio de la segunda mitad antes de que Jano Vázquez Naya decidiera el encuentro con su gol.

El Sporting Coruñés se queda a cuatro puntos de un Marte que parece en caída libre. El equipo de Monte Alto ha sumado solo uno de los últimos 18 puntos y en esta ocasión sufrió una dolorosa derrota en el campo de As Pontes (3-1), que cerraba la tabla sin ningún triunfo.

La posición de colista es ahora para el Imperátor, que recibió un severo correctivo en Mugardos (6-1) tras volver a firmar una segunda mitad muy negativa.

No hay cambios en el liderato, pues el Carral se impuso con claridad al Torre (1-4), pero sí en una zona de playoff de ascenso de la que se cae el Orillamar tras ver cortada su racha de cinco triunfos seguidos ante el Perlío (0-2).

La segunda posición es ahora para el Sporting Meicende, que no falló ante el Relámpago (1-0) en un duelo que decidió el solitario tanto de Enzo Pettofrezza. Tercero es el Meirás, que agudizó la mala racha de un Sporting Cambre (3-2) que lleva cuatro derrotas consecutivas.

En los otros encuentros de la jornada, cara y cruz para los equipos coruñeses. El Ural abre brecha con el descenso tras vencer al Eume (3-2), mientras que el Oza Juvenil se aleja algo del playoff al caer ante el Cedeira (1-4).