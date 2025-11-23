El Silva busca cortar la hemorragia

Seydi, central del Silva, persigue a un jugador del Gran Peña JAVIER ALBORÉS

Hubo brotes verdes en el Silva ante el Gran Peña. El equipo mostró orgullo, rebeldía cuando se quedó con diez y mereció algo más, pero la realidad es que tampoco pudo sumar y que en su situación —último y a ocho puntos de la salvación— empiezan a sonar las sirenas de alarma. Son cinco derrotas consecutivas, dos de ellas con el nuevo entrenador Diego Armando García, en una racha a la que esperan poner fin esta mañana en su visita al Lugo B (A Cheda, 12.30 horas), octavo clasificado.

El técnico del Silva cuenta con cuatro bajas. El defensa y capitán Brais Lema es baja por lesión, pero tampoco podría haber estado por la roja que vio la semana pasada. Tampoco estarán los mediapuntas Ube, por enfermedad, y Álex Ares, sustituido en la primera parte ante el Gran Peña por un problema en el aductor. También se encuentra fuera de combate el extremo Nico Mosquera, con un golpe en el pie.

Para este encuentro el Silva contará con la novedad del portero Darío Ezequiel Barbera (Quilmes, Argentina, 2000). El ex de la cantera de Arsenal de Sarandí, que también militó en el Sacachispas de su país natal y en el Marsala italiano, llevaba desde el mes de agosto ejercitándose con el equipo, pero con unos trámites administratvios pendientes.