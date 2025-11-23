Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera Federación

El Silva busca cortar la hemorragia

Los de Diego Armando García necesitan traducir los brotes verdes en puntos

Santi Mendoza
Santi Mendoza
23/11/2025 00:11
Seydi, central del Silva, persigue a un jugador del Gran Peña
Seydi, central del Silva, persigue a un jugador del Gran Peña
JAVIER ALBORÉS

Hubo brotes verdes en el Silva ante el Gran Peña. El equipo mostró orgullo, rebeldía cuando se quedó con diez y mereció algo más, pero la realidad es que tampoco pudo sumar y que en su situación —último y a ocho puntos de la salvación— empiezan a sonar las sirenas de alarma. Son cinco derrotas consecutivas, dos de ellas con el nuevo entrenador Diego Armando García, en una racha a la que esperan poner fin esta mañana en su visita al Lugo B (A Cheda, 12.30 horas), octavo clasificado. 

El técnico del Silva cuenta con cuatro bajas. El defensa y capitán Brais Lema es baja por lesión, pero tampoco podría haber estado por la roja que vio la semana pasada. Tampoco estarán los mediapuntas Ube, por enfermedad, y Álex Ares, sustituido en la primera parte ante el Gran Peña por un problema en el aductor. También se encuentra fuera de combate el extremo Nico Mosquera, con un golpe en el pie. 

Para este encuentro el Silva contará con la novedad del portero Darío Ezequiel Barbera (Quilmes, Argentina, 2000). El ex de la cantera de Arsenal de Sarandí, que también militó en el Sacachispas de su país natal y en el Marsala italiano, llevaba desde el mes de agosto ejercitándose con el equipo, pero con unos trámites administratvios pendientes.

Alineaciones probables

Lugo B: Candal - Noah, Díaz, Tomás, Izan - Nico, Hugo García, Fran - Samu, Ibe, Aday

Silva: Minibugy - Uriel, Adri, Seydi - Bili, Moure, Carletto, Parafita - Baldomar - Joao, Rodri

Te puede interesar

Acción del Paiosaco-Betanzos de hace unas semanas

Iván Sánchez se estrena con el Paiosaco ante el segundo
Santi Mendoza
Koke Sáiz, extremo del Bergantiños, en el partido contra el Langreo

Las diez sin perder del Bergantiños pasan por Ourense
Santi Mendoza
Fabi conduce el balón durante un partido del Fabril en Abegondo ante el Langreo

La previa | El liderato se pone en juego en Abegondo
Bea Arrizado
Imagen del duelo en Ruiazor entre el HC Coruña y el Cerdanyola

Sábado negro para los equipos coruñeses
Redacción