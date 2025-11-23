Mi cuenta

O Noso Fútbol | Preferente Futgal

El Paiosaco cumple la máxima del entrenador nuevo

Triunfo del equipo de A Porta Santa ante el Órdenes en una duodécima jornada que deja al San Tirso en segunda posición

Santi Mendoza
23/11/2025 22:33
Imagen del Paiosaco - Órdenes
Imagen del Paiosaco - Órdenes
RAÚL LÓPEZ

El Paiosaco cumplió una de las máximas del fútbol: entrenador nuevo, victoria segura. Y lo hizo ante el Órdenes, que cede la segunda posición en favor de un San Tirso que derrotó en casa al Sigüeiro. En otro partido destacado, el Victoria rompió su mala racha con un triunfo ante el Sofán. 

San Tirso 2-0 Sigüeiro 

El San Tirso sigue la estela del Negreira —a dos puntos— tras vencer al Sigüeiro en O Monte. Los de Abegondo empezaron a trabajar el partido en la primera mitad y obtuvieron fruto al inicio de la segunda, apretando arriba y encontrando dos goles de Denis, que no falló en el mano a mano ni a la hora de rematar una peinada. 

Paiosaco 3-0 Órdenes 

Estreno inmejorable de Iván Sánchez en el banquillo del Paiosaco. Su equipo presionó alto en la primera mitad y, tras varias llegadas, encontró un gol desde la frontal de Dani Carnota. En la segunda mitad fue el Órdenes quien tuvo el peso del partido y se quedó cerca de marcar en varias ocasiones, pero en los últimos minutos el revulsivo Raña salió con acierto a la contra y cortó los agobios con la sentencia. El Órdenes es ahora tercero y el Paiosaco duodécimo. 

Burela 0-1 Betanzos 

El Betanzos ‘robó’ la plaza de playoff de ascenso al Burela tras un trabajado triunfo en A Marosa. Los de Claudio Corbillón controlaron el partido y se llevaron la victoria con un gol de cabeza de Raúl Pita al inicio de la segunda mitad. 

Victoria 2-1 Sofán 

Dos goles de Óscar de Castro, tras una transición y un buen desmarque, dejaron sin efecto el tanto del empate de Julián Cortés en una peinada de Pardo a un saque de Brais. El Victoria pasa a la séptima posición mientras que el Sofán, octavo, terminó reclamando falta en el 2-1 y un penalti en el tiempo añadido. 

Imagen del Victoria - Sofán
Imagen del Victoria - Sofán
PATRICIA G. FRAGA

