Dos penaltis cortan la racha del Bergan en O Couto (1-0)

Diego González, centrocampista del Bergantiños, durante el partido Brenda Fotografía

Samuel García. ADG. Ourense.

La distinta suerte en la ejecución de dos penas máximas detuvo en nueve la racha de jornadas invicto del Bergantiños, derrotado por la mínima por una UD Ourense crecida y que ya suma ocho semanas sin derrota. Penalizó al cuadro carballés la decisión del colegiado Oliveira Dios en un agarrón iniciado fuera del área por Fito sobre Gamarra en el primer tiempo, convirtiendo el penalti Champi con un sutil golpeo ajustado cerca de la escuadra sin haberse producido llegadas previas sobre la meta de Santi Canedo, y falló ya en el segundo acto la suerte de compensación tras una ingenua zancadilla de Samu sobre el revulsivo Barck, errado en su ejecución rasa y suave ante Vizoso, que se rehizo rápido para desbaratar su propio rechace. La derrota, y cuarta jornada sin ver puerta, supone la caída de los puestos de promoción del Bergan, que el próximo domingo recibirá al Oviedo Vetusta.

El enfrentamiento entre las dos mejores series vigentes de imbatibilidad del grupo –en el caso del bloque unionista igualado en jornadas sin perder con la Segoviana– deparó un duelo con intensa puesta en escena, apostando el equipo carballés por una presión asfixiante que encerró a los locales durante los primeros seis minutos.

Dispuso el cuadro de Simón Lamas, que apostó en el once por Diego y Álex Pérez como novedades sobre el choque contra el Atlético Astorga, de dos córners sin remate y un golpeo raso desviado de Darío tras intento en primera instancia de Iago Novo como carta de presentación ante un oponente que equilibró el pulso en cuanto pudo controlar la posesión.

El conjunto dirigido por Borja Fernández, consolidado en la categoría tras un mal inicio y verdugo de dos líderes –Vetusta y Fabril–, planteó dos referencias en la vanguardia, sobre un esquema asimétrico en el que De Prado asumió la responsabilidad ofensiva por el costado derecho, focalizando el desborde anfitrión en el vertiginoso talento de Barbosa en el flanco opuesto.

El partido, a raíz de la acertada lectura táctica de ambas escuadras, se mantuvo en equilibrio y con protagonismo en la parcela central de un terreno de juego irregular en cada vez más sectores. Apenas un testarazo alto de Darío pudo sumarse a los méritos ofensivos de un Bergan que acertó a la hora de desactivar al menudo Champi y a Parrilla, siempre peligroso con sus conducciones que rompen líneas.

Acción polémica

Superada la media hora, en una larga y lenta posesión rojilla, se produjo la jugada clave de la tarde, aderezada con una gran dosis de polémica. De Prado, incorporado en posición más central, filtró un pase sobre el desmarque de Gamarra. El potente atacante madrileño le ganó la posición a Fito, que se vio obligado a frenarlo antes de que pudiese armar el golpeo en el uno contra uno con Canedo. El descarado agarrón le costó la pena máxima en una infracción continuada que se inició fuera del área y que por su intensidad creciente acabó con el derribo en el interior de la misma, errando el colegiado en la ubicación del castigo y dejando la acción sin amonestación pese a la prometedora posición de remate.

La ejecución del penalti correspondió al revitalizado Champi, que ajustó su ejecución a la escuadra derecha del marco de Canedo, batido 350 minutos después (1-0). El golpe dejó sin margen de respuesta al colectivo carballés hasta el descanso, que no había recibido disparos sobre su portería y estuvo cerca de sufrir mayores daños en una acción aérea, poco después del tanto, entre Rufo y Fito con lejano disparo raso de Gamarra que atrapó seguro Canedo.

Ejecución muy centrada

El segundo periodo, bajo una fina lluvia hasta el cuarto de hora final, se desarrolló sin corsés tácticos, con el campo blando y resbaladizo y las alarmas de reserva de energías condicionando la presión en campo contrario. Con espacios, el envite se mantuvo abierto, firmando Darío y Sola las únicas llegadas forasteras que, ya con las primeras permutas consumadas, precedieron, antes de la hora de juego, al ingenuo penalti por zancadilla de Samu sobre el recién entrado Barck, quien chutó centrado desde los once metros ante Manu Vizoso, efectivo también para despejar desde el suelo su propio rechace.

En un tramo final de guante blanco, sin apenas interrupciones y con opciones claras para ambos –Marru falló por falta de fe un pase atrás de Darío con Vizoso fuera del marco; y Peñalver salvó de forma milagrosa un remate en boca de gol del recambio Jaichenco–, el Bergantiños, en el que debutó el lateral Lachevre –dos temporadas en el Fabril y convocado con el primer equipo sin llegar a debutar–, penó sin remate claro en sus ocho saques de esquina tras el descanso e hincó finalmente la rodilla por segunda vez en liga esta temporada.