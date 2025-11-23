Victoria balsámica para un Silva que vence al filial del Lugo (0-2)

El Lugo B se sumó con una camiseta al apoyo del Silva a Matteo Gael, su prebenjamín que está ingresado en la UCI tras sufrir un ictus CEDIDA

El Silva necesitaba una victoria como el comer y la encontró en el campo de A Cheda frente al Lugo B (0-2). Antes de empezar, ambos equipos se acordaron de Matteo Gael, prebenjamín del equipo coruñés que trata de recuperarse en la UCI de un ictus.

Ante el filial del Lugo, el Silva empezó bien posicionado, con la idea de amenazar a la contra a un rival que tenía más balón. Ese fue el guion de una primera mitad en la que Álvaro y Parafita dispusieron de las más claras antes de un penalti cometido sobre Máquez. Fue justo antes del descanso, el momento perfecto para poner un 0-1 que llegó con suspense, pues Rodri Alonso no acertó a la primera, pero sí en el rechace.

Salvador Minibugy

El Lugo B volvió del entretiempo con ganas de empatar por la vía rápida y se quedó cerca en dos ocasiones, pero en ambas intervino de forma providencial el portero Minibugy. También tuvo el Silva el 0-2 en un contraataque que terminó con un errado mano a mano de Baldomar ante Candal.

Esta vez Diego Armando optó porque Bili partiera como suplente, pero el carrilero marroquí iba a ser decisivo tras entrar en la segunda parte. En una buena jugada combinativa a los 83 minutos, el balón acabó en su poder, sacó un centro al área y ahí apareció Parafita para marcar por segunda semana consecutiva.

Fue el gol de la tranquilidad para un Silva que aguantó la portería a cero en los últimos minutos. También se construye a partir de la solidez. El equipo sigue último, ahora a seis puntos de la salvación y recibirá dentro de quince días al Alondras en A Grela.