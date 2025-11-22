Un Arteixo muy competitivo suma ante el Compostela (1-1)

Marcos Aller, lateral izquierdo del Arteixo, durante el partido CARLOTA BLANCO

Un empate puede dejar también un gran sabor. Y si no que se lo nieguen al Atlético Arteixo, que se marcha orgulloso tras sumar ante el líder Compostela (1-1) en un encuentro en el que miró de tú a tú a la mejor plantilla de la Liga, tuvo sus momentos y mereció cuando menos el botín que se terminó llevando. Los goles llegaron en la mitad de los periodos: Maceira para los visitantes, Otero para los locales.

Posi introdujo tres novedades con respecto al equipo que sumó un punto la semana pasada en el campo del Estradense. El central Tomé, el centrocampista Naya y el delantero Rojo salieron del once por diversas circunstancias y en sus posiciones entraron Agulló, Queijeiro y Otero. Toda la experiencia posible para enfrentar a un rival de altura.

El Arteixo iba a salir fuerte. Tenía ese plan. Tan fuerte que en poco más de un minuto asustó en dos ocasiones al Compostela. Primero a través de un balón peinado por Jota que parecía dejar a Otero en situación de mano a mano contra el portero. El delantero se trastabilló un poco, lo justo para que apareciera un zaguero en la corrección y no pudiera conectar un lanzamiento limpio. La jugada acabó en córner y ahí se elevó Aller para tocar una pelota a la que no llegó nadie en el segundo palo por poco.

El buen inicio rojiblanco tuvo continuidad. Hasta el ecuador de la primera parte dispuso mucho más del balón y además lo movió con criterio. Empieza a tener ese extra de la mano de Queijeiro. Con ese contexto encontró una situación de área en la que Melo se trató de revolver y acabó rematando desviado, y un nuevo córner en el que Agulló saltó más que nadie para conectar un cabezazo que se marchó por encima de la portería. Por parte visitante, poca cosa. Apenas un giro de Charly en el área que no sirvió para generar una ocasión verdaderamente peligrosa.

Pero la clasificación no engaña y si el Compostela llegaba a este choque invicto, con 25 puntos de 33 posibles, es por sus muchas virtudes. Una de ellas, la capacidad para golpear a las primeras de cambio, de penalizar el error más que nadie. Y así, tras un centro desde la banda izquierda que palmeó Hevia demasiado lejos de su portería, apareció Maceira en la frontal para conectar un disparo seco que superó a los zagueros que se atrincheraron sobre la línea de gol.

Tras el tanto, cambió el guión del partido. Otra de las fortalezas del Compos es que se siente cómodo cuando va por delante en el marcador. Su orden y solidez desesperó un poco al Arteixo, al que le costó ganar segundas jugadas y, con una posesión dividida, la sensación hasta el descanso fue de mayor dominio visitante. Más allá de un buen puñado de envíos al área, la mejor para el equipo de Secho llegó en un nuevo remate de Maceira que se perdió muy cerca de la portería de Hevia.

Dos zapatazos para reconectar

La segunda mitad parecía empezar igual, con el Compos bien plantado, buscando un desgaste que terminara derivando en el 0-2. Tuvo especial mérito la rebelión del Arteixo, que se sacudió ese dominio a base de un disparo desde fuera del área de Melo con la zurda. Y también con otro de Aller desde la misma distancia, pero un poco más a la izquierda. En ambas reaccionó bien Álex Cobo, pero el aviso estaba dado.

Y a la tercera llegó la vencida. El Arteixo salió en transición con Rojo —recién incorporado en lugar de Iker— abriendo a la banda derecha para que Melo, tras hacer una gran conducción y desbordar a su par, sacara un centro al primer palo. Ahí se lanzó el cazagoles, Otero, para meter la puntera y situar las tablas en el marcador.

El gol obligó al Compostela a lanzarse a por la victoria. Una situación ante la que el Arteixo se defendió con orden, tapando los pasillos interiores y mostrándose seguro en la defensa del área ante los centros. Todo ello le permitió no sufrir.

Y también ilusionarse con unos últimos minutos en los que se acercó a la portería contraria con un tiro desviado de Vivito y con un córner que levantó al público que se acercó a Ponte dos Brozos. Finalmente, resultado de empate a un gol, pero satisfacción en la grada con la puesta en escena de su equipo, que sumó ante el líder.