El Montañeros recibe al equipo de moda

Unai Peón, baja sensible en el partido de hoy, conduce el balón contra el Alondras Quintana

Jornada número doce de Tercera Federación y nuevo compromiso de primerísimo nivel para un Montañeros que recibe esta tarde en Visma (16.00) a un sorprendente Somozas. El equipo ferrolano es segundo, a tan solo tres puntos del primer puesto que ocupa el Compostela con 25.

El Somozas es uno de los equipos menos goleadores de la competición, con tan solo doce a favor, pero tiene la mejor defensa de todo el grupo. Ha encajado hasta el momento seis goles, de los cuales cinco fueron en la visita al Céltiga. De hecho, ese partido de la jornada dos el 13 de septiembre es el único que han perdido en lo que va de temporada. Desde entonces, cuentan sus partidos por empates y derrotas. Desde esa misma fecha, el Montañeros ha seguido sumando puntos, pero tan solo una victoria, situación que buscarán revertir esta tarde en Visma 1.

Jairo Arias, técnico del equipo coruñés, mantiene las bajas de Sito Pais y Álex Suárez, a las que suma las de Óscar Fernández y el indiscutible Unai Peón. “Es un partido contra una de las mejores plantillas de la categoría, además con una edad perfecta para tener hambre. Tenemos que hacer muchas cosas bien con pelota y sin ella. Ajustar bien sus movilidades y sus ataques asimétricos y con pelota estar dentro de un orden que nos permita defender bien una pérdida, disfrutarlo más y sentirlo más, tenerla no puede ser una obligación, tiene que ser una bendición”, afirma Jairo sobre el choque.

Por su parte, el Somozas sigue teniendo las bajas de Mariña, Kike Vidal, Dani Sánchez, Moi y Huguito, y espera recuperar algunos futbolistas como puede ser Joel para el compromiso contra el Montañeros. Su técnico, Stili, analiza el partido de la siguiente manera: “Esperamos que o noso equipo siga competindo na liña tan boa que levamos, refrendar o partido tan bo que fixemos co Arosa e afrontar este coma un reto. O Montañeros ten unhas fortalezas a nivel ofensivo.e creo que é un rival que nos vai esixir o máximo a nivel defensivo. Durante a fase nosa con pelota, si somos capaces de condicionalos e de que a súa fase con balón sexa o máis curta posible, sería o ideal, pero os partidos hai que interpretalos cando a pelota xa esta en movemento e os futbolistas teñen que ser capaces de aplicar todo o que preparamos esta semana”. “Creo que somos dous bos equipos que estamos en boa dinámica e a ver se somos capaces de traer os tres puntos”, sentenció Stili en la previa del partido de esta tarde.