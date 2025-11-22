El Montañeros derriba el muro del Somozas (1-0)

Pape pelea un balón con Santalla durante el partido Patricia G. Fraga

Un mes después del triunfo en Noia el Montañeros volvió a ganar (1-0). Y no lo hizo contra un cualquiera. Se impuso al Somozas, el equipo de moda de la Tercera gallega, que no perdía desde el 13 de septiembre y que apenas había encajado seis goles en lo que iba de temporada. Tras una primera parte igualada y con pocas ocasiones, el Monta se puso por delante con un buen gol de Balsa. Tras un gran ejercicio de resistencia defensiva liderado por un gran Iago López, la victoria y los tres puntos se quedaron en Visma.

Los primeros minutos del partido no tuvieron dominador. Fueron de tanteo entre ambos equipos, pero también de imprecisiones sobre un terreno de juego de Visma mojado por la lluvia. El primer acercamiento llegó favorable al Somozas con un gran pase filtrado desde la banda derecha hacia el desmarque de Iñaki Leonardo, pero el '6' verdiblanco se encontró con un atento Marcos Moreno bajo los palos.

Los visitantes empezaron a crecer con balón sobre el césped, mientas que el Monta no era capaz de encontrar su juego combinativo habitual para acechar la portería de Iago Domínguez. La presión del equipo ferrolano sobre la salida de balón coruñesa estaba siendo muy buena. no dejando que los creadores, Nano y Balsa, se girasen para buscar conectar con el último tercio del campo.

Precisamente gracias a esa presión llegó la segunda ocasión del Somozas. Bruno Bellas encimó a un Iago López que se hizo un lío y terminó perdiendo el balón en favor del mediapunta visitante. Bellas disparó desde la frontal del área, pero no llegó a encontrar portería por pocos centímetros. Poco a poco se empezó a encontrar más cómodo el equipo de Jairo Arias, consiguiendo tener posesiones más largar y acercarse a la meta rival con acciones a balón parado. Así llegó la primera ocasión clara de los locales, con una falta lejana botada por Ogando a la que llegó Samu Rey, pero su remate llegó manso a las manos de Iago.

Mejoró el Montañeros y las oportunidades siguieron llegando para los morados. Barbolla puso un gran centro desde la banda izquierda, viendo a la perfección la entrada al segundo palo de un Jorge Otero que no fue capaz de concretar entre los tres palos con el golpeo. Los últimos minutos de la primera mitad transcurrieron sin mayores preocupaciones para ninguno de los dos equipos, en buena parte por culpa de Iago López, imperial en ese tramo final para cortar las acciones ofensivas del Somozas.

Samu Rey intenta rematar un córner Patricia G. Fraga

Segunda parte

A pesar de que varios jugadores realizaron ejercicios de calentamiento durante el descanso, ni Jairo Arias ni Stili optaron por hacer cambios tras el paso por vestuarios, continuando los 22 protagonistas iniciales sobre el césped de Visma. La primera clara de la segunda mitad fue para el Somozas. Guerrero recibió en la esquina derecha del área y no se lo pensó dos veces. Disparó potente al primer palo y provocó una gran intervención de Marcos para evitar el gol.

Sin embargo, el gato al agua se lo llevó el Montañeros con una jugada marca de la casa. Balón abierto a la banda derecha, desde donde Otero vio la entrada de Balsa por dentro. El ex del Compostela se plantó dentro de área y definió cruzado a la perfección para superar a Iago Domínguez y poner el 1-0. Le sentó bien el gol a los locales, que a través de Pape empezaron a buscar transiciones que les acercaran al segundo tanto.

Stili buscó soluciones en el banquillo y decidió dar entrada a Fanego y José Pérez sobre el campo, mientras Jairo Arias, expulsado poco antes por protestar un posible penalti a favor de los suyos, hizo lo propio con Carreira parea sostener el centro del campo. El choque entró en un terreno manso, pero favorable para un Montañeros que esperaba paciente el error del Somozas para buscar la sentencia.

Dio un paso hacia delante el conjunto visitante, consciente de que se acababa el tiempo para intentar sacar algo positivo de Visma. El partido se empezó a volcar sobre la portería de Marcos Moreno y los acercamientos con peligro empezaron a llegar. Muchos de ellos llegaban por la banda derecha de Ivi Guerrero, por lo que Jairo optó por refrescar ese costado con la entrada de Diego Rodríguez por Ogando.

Gestionó bien el Monta los minutos finales, pero el Somozas tuvo un córner en el último minuto en el que subió hasta Iago Domínguez. Hacia él fue el balón, pero no consiguió conectar un buen remate y el choque murió ahí, con el 1-0 a favor de un Montañeros que consiguió volver a ganar un mes después. Con este triunfo son 15 puntos los que suman los coruñeses, que se alejan del descenso. La próxima semana visitarán al Estradense.