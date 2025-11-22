El gran favorito visita a un Arteixo que quiere seguir sorprendiendo

Una acción del partido entre Atlético Arteixo y Somozas Carlota Blanco

Difícil compromiso el que tiene esta tarde (18.00 horas) el Atlético Arteixo en el Ponte dos Brozos. El equipo dirigido por Posi recibe al líder y principal candidato al ascenso a Segunda Federación como es el Compostela. Sin embargo, a favor de los rojiblancos juega su buen hacer reciente antes tres equipos de playoff como son el Arosa (2-2), el Somozas (0-0) y el Estradense (2-2). Estos tres encuentros entran dentro de la última buena racha positiva del equipo arteixano, que suma cuatro encuentros sin conocer la derrota, contando la victoria por 2-3 en el derbi contra el Montañeros.

Posi volverá a tener bajas sensibles para el encuentro en Tomé, García y Lamas, además de las dudas hasta última hora de Agulló y Vivito, pero podrá recuperar a piezas clave como Queijeiro, Iván y Fer Gordo con respecto a la semana pasada.

“La clave va a ser, por encima de todo, ser nosotros mismos, ser protagonistas con balón, recuperar rápido y estar muy atentos en las vigilancias. Es un equipo que, con las individualidades que tiene, puede sacar petróleo de la nada”, analiza Posi.

“Sabemos que si conseguimos imponer nuestra idea, con la que cada vez estamos mejor, vamos a tener muchas posibilidades de sacar el partido. Viene el máximo favorito, con mayúsculas, pero creemos ciegamente en nosotros y en nuestras posibilidades. Jugamos en nuestra casa, con nuestra gente y el equipo cada vez tiene más recursos tácticos”, añade el preparador del Atlético Arteixo.

El Compostela es el único equipo de toda la categoría que no ha perdido en lo que va de temporada, algo que intentará revertir el Arteixo. Sin embargo, el equipo dirigido por Secho sufre más a domicilio que en el Vero Boquete. Lejos de Santiago, el Compos se ha dejado seis puntos con tres empates, mientras que en casa ha ganado cinco de sus seis compromisos. Por su parte, el Arteixo no es el mejor local de la liga, ya que ha ganado tan solo uno de los cinco partidos disputados en el Ponte dos Brozos con dos empates y dos derrotas, pero intentará que lo que se imponga sobre el verde sea su buena dinámica de las últimas semanas.