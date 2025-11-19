Iván Sánchez, nuevo entrenador del Paiosaco: “Es importante que todos se sientan partícipes”

Iván Sánchez (d), acompañado de su segundo Marcos Mato (i) UD PAIOSACO

El Paiosaco anunció a última hora del martes la contratación como nuevo entrenador de Iván Sánchez (Barakaldo, 1986). Tras rubricar su contrato, el técnico habla de una nueva etapa que le ilusiona y en la que apuesta por tener los pies en el suelo: por ahora solo deben pensar en salvarse. Asume el banquillo fiel a su estilo, con la intención de adaptarse a la plantilla y con las rotaciones como sello distintivo.

Iván explica que todo fue muy rápido y que no dudó en aceptar la propuesta del Paiosaco, decimocuarto en el grupo 1 de Preferente Futgal con un punto de margen sobre la zona de descenso. “Había que tomar una decisión por las circunstancias y no lo dudamos; es un equipo que transmite unos valores con los que nos sentimos identificados. He venido muchas veces como jugador y entrenador y es un proyecto que nos hace mucha ilusión”, explica el preparador coruñés, que repite con Marcos Mato como segundo.

El ex del Silva apunta que ha seguido mucho al equipo y entiende que la propia mala dinámica llevó a más resultados negativos: “Sabemos que el mercado de nuestra zona es muy limitado y hemos ido a ver todo lo que hemos podido, en este caso todos los partidos. Y ya sabemos como es el fútbol. No podemos desmerecer el trabajo que ha hecho Christian (Gómez), porque sabemos lo duro que es levantar cabeza cuando las victorias no llegan”.

Por el momento no piensa en refuerzos, sino en sacar rendimiento a la plantilla. “Muchos de los integrantes llevan años y los conozco de la etapa de Tercera Federación. A otros los he ido viendo en los partidos y hay mimbres para cumplir el objetivo. Los que están son los importantes, incluyendo a varios juveniles que ya han debutado. Luego nos amoldamos a las directrices que marque el club”, señala Iván, que resalta que en primer lugar se va a centrar en el aspecto mental.

Todavía no sabe cómo jugará su equipo, pero sí cuál es el objetivo. “Aún es pronto para decidirlo, porque muchas cosas que se estaban haciendo encajan en nuestra idea, pero tenemos que adaptarnos a las características de los jugadores y luego decidir. Tenemos que pensar en sumar puntos, actualmente no tendría sentido mirar hacia cualquier cosa que no sea la salvación”, enfatiza.

Uno de sus rasgos distintivos como entrenador son las constantes rotaciones, algo que espera hacer también en A Porta Santa. “Lo he hecho desde que empecé a entrenar y no me planteo cambiarlo a corto plazo. Para mí es importante que todos se sientan partícipes en el objetivo y para ello tienes que darle minutos y titularidades a todos”, asegura Iván.

El nuevo técnico del Paiosaco considera que estos meses sin entrenar tras su salida del Silva le han venido bien. “He tenido tiempo para descansar y desconectar en verano, pero una vez empiezan las ligas es imposible no echarlo de menos, ver todos los partidos que puedes e intentar reciclarte en cosas que cuando entrenas no puedes, porque no tienes tiempo”, cierra.