Dani Casal vuelve a estar en racha

El Orillamar ya está aquí. Tras la sexta jornada era decimotercero, pero ahora, en la undécima, es segundo a tan solo un punto del líder Carral. Parte del mérito es de su entrenador Dani Casal (Carballo, 1991), quien está abonado a las rachas espectaculares desde que dirige a equipos coruñeses de Primera Futgal. Con el Relámpago llegó el curso pasado a los diez triunfos consecutivos y ahora lleva cinco, la mitad del camino.

Y eso que los primeros encuentros, con una victoria ante el Sporting Meicende a la que le siguieron tres empates y dos derrotas, despertaron recelo en el entrenador carballés. “Entraron dudas, claro. La pretemporada fue complicada y hubo momentos de incertidumbre. Pero tanto la directiva como el grupo me apoyaron y eso ayuda muchísimo”, valora.

La buena racha tiene que ver también con la convicción, pues Casal intenta analizar el partido más allá del marcador. No le gustó el duelo ante el Meicende pese a la victoria, pero sí como compitió el equipo pese a la derrota en Cambre, donde estrenaba esquema táctico. “Cambiar a defensa de cuatro fue clave. Y la mantuvimos incluso después de perder un partido. Tenemos un carrilero (Roibás) de otra categoría y muy ofensivo que, curiosamente, está más cómodo con cuatro atrás. Y al final el equipo se siente seguro así”, explica.

¿Por qué sus equipos enlazan victorias con facilidad? “Siempre hay un punto de azar. Si los otros no la meten y tú sí, pues ayuda. Pero detrás hay trabajo: mío, del cuerpo técnico y de los jugadores. Si no creen en tu idea, es imposible. El año pasado dimos con la tecla: un grupo genial que entendió muy bien lo que queríamos. Fue un fútbol más directo, más arriesgado incluso que este año”, contesta Casal.

Distintos contextos

Y es que este año no se puede hablar de un solo Orillamar, sino de un equipo que se adapta a los contextos que el partido requiere. “La idea es dominar cuantas más facetas del juego, mejor. Intentamos presionar alto, iniciar siempre y jugar combinativo. Pero si toca meterse atrás y salir a la contra, lo hacemos. Como en Eume: el campo estaba mal, era imposible controlar el balón. Ese día tiramos de más juego directo”, argumenta.

En cuanto a lo que espera de la temporada, marca un objetivo y un deseo: “Nunca me pusieron una meta, pero sí creo que he venido para intentar pelear por estar de la mitad para arriba de la clasificación. Eso desde luego. Y a ver si podemos quedar entre los tres primeros, que se trabajará para ello. Incluso para ganar la Liga, pero es muy temprano aún”.

Las cinco victorias seguidas llegaron ante Torre (0-1), Oza Juvenil (4-0), Cedeira (0-2), Carral (2-1) y Eume Deportivo (0-1). Dani Casal duda sobre en cuál de ellos estuvo mejor su equipo, pero se termina decantando por el penúltimo. “Diría el Carral. Fuimos mucho mejores, sobre todo en la segunda parte. Nos metieron un gol en un despiste que tuvimos en un córner, pero seguimos insistiendo y terminamos ganando”, explica sobre un partido que se terminaron llevando gracias a un gol en el añadido de Pablo Andón.

Inicio de la dinámica

Con respecto al más sufrido, se queda con el que inició la buena racha. “Eume fue también un 0-1 ajustado en el que te echas un poco atrás, pero no tuvieron ocasiones muy claras ni nada. Así que me quedo con el del Torre porque hubo un posible penalti y un gol anulado”.

Casal es un técnico joven, de 34 años, al que le picó el ‘gusanillo’ cuando por motivos laborales se le complicó jugar. “Fue por el trabajo. Estaba a turnos y ya no podía jugar en Preferente. Luego la pandemia: fui a jugar con amigos a Corme y ganamos la Liga en la última jornada. Yo ya tenía los cursos empezados y muchas ganas de entrenar. Incluso me arriesgué a cambiar de trabajo para poder hacerlo”, desvela sobre sus inicios en los banquillos.

Su primera oportunidad llegó ni más ni menos que en el Deportivo de la mano de Darío Cotelo, de quien fue segundo en un Cadete que fue campeón gallego con jugadores como Hugo Torres, Manu Ferreiro o Adri Guerrero. “Quizá mi mejor momento hasta ahora es cuando fuimos campeones gallegos ganándole al Celta. De ese equipo van a salir varios profesionales”, profetiza el de Carballo.

Y precisamente en la capital de la comarca de Bergantiños fue donde vivió su primera experiencia como máximo responsable. “Donde me di a conocer fue en el Verdillo: mi primer año en sénior y ganamos la Liga. Nadie contaba con eso”, rememora Casal, que bromea con que ganó alguna que otra cena en los bares de Carballo a aquellos que no creían en que fuera a hacer un buen papel.

Por último, repasa su trayectoria como jugador, en la que llegó a disputar la antigua Tercera División con el Bergantiños y el Laracha. Pero su mejor momento estuvo en Preferente. “Donde más disfruté fue en el Dumbría. Ganamos la Copa da Costa y teníamos un equipazo. Siempre estábamos peleando arriba”, recuerda.