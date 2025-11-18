Dani García: "Llevo siete años sintiendo que el Oza es mi familia"

Dani García, durante un partido del Oza Juvenil CEDIDA

Dani García (A Coruña, 1995) creció futbolísticamente entre las canteras del Deportivo Ciudad, Victoria, Orillamar y Calasanz. Ya en categoría sénior, volvió a sus orígenes y pasó también por el Club do Mar de Caión. Sin embargo, ningún equipo ha dejado en él una huella tan profunda como el Oza Juvenil, donde encara ya su octava temporada.

Viene de marcar el gol de la victoria en el campo del Sporting Cambre (2-3), equipo que era líder del grupo 1 de Primera Futgal. Imagino que acabó muy contento.

Sí, claro. Marcar y que sirva al equipo para ganar siempre es bonito. Pero el mérito es de todos, empezamos perdiendo pronto, hicimos un trabajo duro y logramos remontar.

Parece que tienen facilidad para hacer gol, pero que les cuesta en lo defensivo.

En ataque estamos bastante bien, sobre todo por un Samu Rumbo que está espectacular. Le sale todo al tío. Y luego el otro día no nos salió el plan porque encajamos pronto, pero llevamos semanas trabajando con Turu (entrenador) el tema defensivo.

¿Cómo os sentó el inesperado cambio de entrenador?

Sí que fue inesperado, porque los resultados eran buenos, pero al final es una decisión personal de Franchu que debemos respetar. Con Turu nos enfrentamos a rivales difíciles y costó arrancar un poquito, pero parece que ya empiezan a salir las cosas otra vez. Contaba con experiencia en Primera.

¿Por qué decide en 2018 fichar por un Oza Juvenil que está en Tercera?

Estaban los amigos con los que quedaba los fines de semana para pasarlo bien y llevaban tiempo insistiéndome, así que eso pesó mucho.

¿Se queda con el ascenso de 2018 o con el de 2024?

En las dos temporadas teníamos el objetivo de ascender y ambos fueron especiales, tuvieron lo suyo. El segundo fue más complicado.

¿Cómo se definiría como jugador?

Durante mi trayectoria he sido más extremo, pero también he jugado como delantero. Y creo que he ido evolucionando con el paso del tiempo. Antes te diría que era técnico, pero ahora me veo más como un jugador con sacrificio que pelea todo lo que puede y más por ganar.

¿Cuál es el objetivo?

Mantener la categoría, pero si se dan los resultados y podemos mirar para arriba, genial.

¿Qué balance hace de este tiempo en el Oza Juvenil?

Es mi casa... llevo sintiendo que es mi familia siete años. Han ido cambiando jugadores, pero siempre me he sentido muy a gusto. De hecho, a excepción de Charly Cotelo, que era juvenil y jugó cuatro o cinco partidos con nosotros, solo quedo yo de la plantilla del ascenso. Bosco y Pérez eran los otros dos supervivientes hasta la temporada pasada (risas).

“Me encanta que llegue el domingo y tener que competir”

En breve cumplirá los 30 años. ¿Es una cifra que le hace ver el final más cerca o le gustaría jugar mucho tiempo más?

Me encanta que llegue el domingo y tener que competir. Noto algún dolor más que antes, pero si me da el cuerpo, me veo hasta los 40. No quiero ni poner una cifra. Me gustaría seguir ligado al fútbol jugando, que es como más disfruto, aunque sea en veteranos.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

De mi equipo te diría un montón, pero si tengo que decir de otro: Adrián Lopito (Marte).