Raúl Melo localiza la llave de los penaltis

Raúl Melo (Ourense, 2000) contribuyó con un gol al meritorio empate del Atlético Arteixo en el campo del Estradense, equipo que ocupa puestos de playoff de ascenso. El extremo hace balance del partido, habla de los lanzamientos de penalti y se muestra esperanzado con el nivel que puede terminar alcanzando el equipo, que en estos momentos es decimotercero, a la misma distancia —cinco puntos— del playoff que del descenso.

“Fue un partido muy disputado, en el que se notó que ambos queríamos la victoria. Cada uno sabía bien lo que quería hacer y se plasmó durante el partido. Creo que estuvimos muy serios y generamos varias ocasiones para poder llevarnos los tres puntos”, valora Melo.

El atacante reconoce que sabía hacia que lado iba a lanzar el penalti que supuso el momentáneo 1-1. “No tengo preferencia; antes de lanzarlo pienso un lado y voy decidido”, apunta uno de los elegidos por Posi para asumir la responsabilidad desde los once metros.

Una suerte, la de las penas máximas, en la que el Arteixo pasó muchas penurias el pasado curso. “Es algo que se comentó varias veces en el vestuario; fallar tantos penaltis te quita muchos puntos”, reconoce Melo.

Hasta el momento, lleva 752 minutos en nueve partidos y siempre ha sido titular. “Estoy muy cómodo; el entrenador está confiando en mí y es un placer poder jugar tanto”, indica el jugador de banda izquierda, que escoge una virtud y un defecto de su juego. “Estoy aportando bastante verticalidad, me gusta entrar en contacto con la pelota y creo que tengo condiciones para aportar al equipo. Como detalle a mejorar, diría que tener una mejor toma de decisiones”, reflexiona.

Melo explica que el Arteixo tiene la virtud de ser camaleónico. “No nos gusta deshacernos del balón en ningún momento, pero también tenemos la capacidad para poder jugar directos, ya que tenemos a muchos jugadores de perfiles muy diferentes. Nos podemos adaptar a muchos contextos de partidos, considero que somos un equipo muy completo”, se congratula.

Esto no quiere decir que no vea margen de crecimiento. “Sería tonto si dijese que no lo podemos hacer mejor. Estamos entrenando muy bien y lo vamos a hacer”, asegura. Un mensaje que casa bien con su ambición. “Estamos muy bien. A ver este fin de semana contra el Compos, pero nos estamos enfrentando a los que supuestamente son los mejores equipos de la categoría (Arosa, Somozas, Estradense…) y estamos sacando puntos, por lo que podemos mirar hacia arriba”.

El extremo habla de una serie de factores como razón de cambiar el Silva por el Arteixo el pasado verano, a la vez que desea suerte a su exequipo: “Es una pena que estén así en la clasificación, pero seguro que pronto estarán mejor y podrán salir de la zona de descenso”.

Tras jugar en equipos como Pabellón, CD Velle o UD Ourense, siempre en la ciudad de As Burgas, Melo tomó la decisión de venir para A Coruña en el verano de 2023 por motivos académicos, pues le era más fácil de compatibilizar al estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Bastiagueiro.

Eso no impidió que olvidaran sus raíces y fue uno de los convocados por la selección de Ourense para el choque ante el Celta de principios de octubre, disputado en Balaídos, con el objetivo de recaudar fondos para la reforestación de la provincia interior tras los incendios del pasado mes de agosto. “Fue espectacular poder vivir algo así, lo recordaré siempre. El sueño de cualquier futbolista es poder jugar en un campo así contra un equipo tan grande como el Celta. Todo el día fue increíble, de diez”, rememora.

Entrenadores

Como es habitual, los entrenadores de los equipos coruñeses hicieron una valoración en frío de las actuaciones de sus equipos. Posi, técnico del Arteixo, se marchó satisfecho con el nivel exhibido, aunque no tanto con el empate: “Fue un partido muy igualado, en juego y ocasiones, pero nos queda un sabor agridulce, ya que tuvimos los tres puntos en la mano. Conseguimos robar mucho en campo contrario y obligar al rival a jugar directo. Tuvimos que ajustar muy bien, ya que tienen mucha velocidad y buenos jugadores arriba, y fuimos capaces de tener el balón y ser verticales. Considero que fue un buen partido en un campo difícil, contra uno de los favoritos al ascenso, y que seguimos creciendo en nuestra idea”.

También empató el Montañeros de Jairo Arias en Viveiro (1-1), en un partido que deja sensaciones encontradas al técnico asturiano. “A excepción de los últimos 20 minutos, donde hundimos en su área al Viveiro por ritmo de circulación, no estuvimos del todo finos, nos faltó mayor ritmo de circulación para poder llegar al último tercio con mayor ventaja. Eso sí, creo que aun así nos merecimos los tres puntos por las ocasiones que tuvimos por solo una y media de ellos”, enfatiza.

Quien cedió fue el Silva ante el Gran Peña (1-2). Diego Armando García extrae conclusiones positivas, aunque es consciente de que para salir de la última posición deben dejar atrás los errores de una vez por todas. “El equipo compitió y planteamos el partido como debíamos. El cambio se produjo en dos acciones evitables en la misma jugada, la entrada de la segunda amarilla y el propio gol, que hasta a uno de los mejores porteros de la categoría le puede suceder. Incluso con uno menos firmaría la misma actuación de mis jugadores. Hicimos, salvo los primeros 10 minutos, un buen partido. Tenemos que mejorar, por supuesto: situaciones de área y la continuidad de nuestros ataques. No vi durante el partido una diferencia de trece puntos en once jornadas entre ambos equipos, pero la hay y también tenemos que asumir esta situación”, explica el ex del Paiosaco.