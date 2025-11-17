Iván Calvo (Órdenes) y Rachón (San Tirso), protagonistas de la jornada

Iván Calvo, centrocampista del Órdenes, durante una acción del partido ante el Pol sanncfotografia

Estaba a punto de cumplirse el minuto 90 de juego en el Órdenes-Pol cuando Iván Calvo (Oroso, 2003) se lanzó al embarrado césped de Vista Alegre para celebrar que le había dado el triunfo a su equipo, segundo clasificado a un punto del Negreira. Horas más tarde, en Ribeira, Juan Manuel Tuñas ‘Rachón’ (Coiro, Mazaricos, 1998) marcó su primer gol con el San Tirso. Fue un tanto especial para él, pues supuso su primera celebración en Preferente en once años, tiempo en el que tuvo que fajarse en divisiones inferiores para volver a disfrutar de esta oportunidad. Entre él y Denis mantuvieron al equipo de Abegondo en tercera posición, a dos de la cabeza.

Iván vivió con intensidad una jugada en la que encaró hacia portería y no perdonó con un derechazo. “Sentí una alegría inmensa por sentenciar el partido y ayudar al equipo a sacar los tres puntos. He celebrado como un loco algunos goles de mis compañeros en el último minuto, pero meterlo tú es una sensación única”, reconoce.

El centrocampista terminó muy contento con la actuación de su equipo: “Le doy mucho mérito al partido que hicimos. Nos adaptamos bastante bien al juego que necesitábamos para poder jugar en un campo con esas condiciones, que no es para nada el estilo habitual que solemos proponer. El equipo estuvo muy seguro defensivamente, sin complicaciones, y ofensivamente, fuimos directos y conseguimos generar algunas ocasiones que también podrían haber acabado en gol”.

Pery López: “Hacer castillos en el aire sería perder el tiempo” Más información

Por cómo estaba el césped, podría ser de esperar un lunes de agujetas, pero no ha sido así e Iván tiene clara la razón: “Es sorprendente, porque en mi caso tengo las piernas menos cargadas en comparación con otros partidos. Creo que gran parte de esto se debe a que ya estamos más rodados y al buen trabajo que ha hecho el cuerpo técnico con nosotros desde pretemporada, para mantenernos en las mejores condiciones y evitar problemas físicos”.

De lo que no se mueven, pese a la magnífica situación clasificatoria, es del objetivo inicial. “Queremos mantener la categoría y, si es posible, sufriendo lo menos posible, llegando a esos 40 o 45 puntos que te pueden dar la salvación. Si llegamos a ese punto, el propósito seguirá siendo ser un equipo unido y fiable para poder mirar hacia arriba e intentar meterse en el playoff, pero es algo que se planteará en un futuro si la clasificación lo permite”, apunta.

Los compañeros felicitan a Iván Calvo tras su gol sanncfotografia

Rachón, por su parte, celebró con gol su primera titularidad. “Sentinme moi arroupado polos compañeiros. Non está sendo un inicio fácil a nivel persoal e axudáronme moito todos para que me sentise cómodo no campo. Este gol sirve un pouco para sacarme un peso de enriba. Aínda que non estaba tendo moitos minutos, xa tivera algunha bastante clara para marcar, pero non me estaban saíndo as cousas ben”, valora el de A Costa da Morte.

El delantero es optimista con respecto a ir ganando importancia en el equipo, aunque sabe que tiene gran competencia: “Cada vez me sinto un pouco mais adaptado á categoría e creo que pouco a pouco podo ir aportando mais cousas. Certo é que con Segade, Paulo e Denis é complicado ter a cantidade de minutos desexada, pero o meu rol é aportar cando me toque e aproveitar as oportunidades que me dean”.

Rachón, un dianteiro de colleita tardía Más información

Para Rachón todavía es pronto para hablar de playoff o de primer puesto. “O obxectivo é quedar o mais arriba posible. Creo que imos estar varios equipos aí loitando ata o final e vaise decidir todo por quen sexa mais regular”, indica.

Más allá de que su único gol en Preferente había sido en noviembre de 2014, cuando apenas tenía 16 años, la gran curiosidad es que logró esa diana con el Negreira ante el Atlético de Riveira, el club que dio origen al actual Cidade de Ribeira al fusionarse con el Sálvora.