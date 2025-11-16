Una igualada a domicilio ante el Sofán saca al Paiosaco de la zona roja

Imagen del Sofán-Paiosaco disputado en O Carral RAÚL LÓPEZ

El Negreira sigue al frente del grupo 1 de Preferente Futgal tras sumar su sexto triunfo consecutivo en una undécima jornada positiva para los intereses de Órdenes, San Tirso y Betanzos. Sofán y Paiosaco igualaron en su choque.

Sofán 1-1 Paiosaco

El Sofán queda en séptima posición y el Paiosaco sale del descanso tras un partido en el que Queijeiro igualó el tanto inicial de Izan. Todo sucedió en una primera mitad en la que los locales aprovecharon un saque de banda y los visitantes un córner. La segunda mitad fue muy intensa, pero no se movió el marcador por el acierto de los porteros. Por parte sofanista, Brais brilló en un remate de Pablo en un córner; y el guardameta del Paiosaco, Hugo, salvó un mano a mano ante Fabián en la última jugada del partido.

Órdenes 1-0 Pol

Llegaba el Órdenes segundo, pero con un punto de los últimos seis y no pudo acabar con esa (corta) mala racha de la mejor forma posible. Un gol de Ivi Calvo por la escuadra en el minuto 89 decidió un duelo que se disputó sobre un césped muy complicado, lo que hizo que primara el juego directo.

Cidade de Ribeira 1-2 San Tirso

El San Tirso se convirtió en el primer equipo en vencer al Cidade de Ribeira en su campo. Lo hizo en un trabajado duelo en el que fue superior en la primera mitad y se adelantó por medio de Rachón. En la segunda encajó pronto, pero poco después hizo el 1-2 en una buena acción de Paulo que culminó Denis. Le tocaría sufrir a los de Fabio Rodríguez, que jugaron más de media hora con uno menos por la expulsión (doble amarilla) de Pájaro, pero contuvieron bien al rival y siguen en tercera posición, a dos puntos de la cabeza.

Betanzos 2-0 Dumbría

Nuevo triunfo del Betanzos y van tres seguidos (cinco sin perder). El equipo de Claudio Corbillón se sitúa sexto, a tres puntos del playoff, tras vencer con justicia al Dumbría con goles de Couce, tras una jugada combinativa, y de Álex del Río, que robó y finalizó tras regatear al último defensor.

Lalín 1-0 Victoria

Tercera derrota consecutiva de un Victoria que no le pierde la cara a los partidos, pero que está sufriendo ante rivales de mucha entidad. En el campo del Lalín las llegadas estuvieron muy repartidas, pero decidió Martín López en el minuto 78 al aprovechar un rechace del guardameta Álvaro.