Un Arteixo en cuadro busca su cuarta jornada seguida sin conocer la derrota

Complicada salida la que le espera este domingo al Atlético Arteixo. El equipo rojiblanco visita a uno de los ‘cocos’ de la Tercera gallega como es el Estradense, que acumula ocho puntos en las últimas cuatro jornadas para ser cuarto en puestos de playoff.

La empresa será todavía más complicada debido al número de bajas que asegura tener Posi de cara al encuentro: Agulló, Vivito, Lamas, Queijeiro, Iván y Fer Gordo se lo perderán. Tampoco estará el máximo artillero del Estradense, Dani Pedrosa, por sanción.

“Adaptarnos cuanto antes al campo y al estado del césped va a ser clave. A partir de ahí, si conseguimos imponer nuestra idea vamos a tener mucho ganado, sabiendo que jugamos contra uno de los favoritos a luchar por el ascenso”, dice Posi.

“El partido para nosotros es muy importante. Venimos de dos empates y jugamos en casa contra un muy buen rival como es el Arteixo, que viene en dinámica ascendente”, dice por su parte Manuti, entrenador del Estradense.