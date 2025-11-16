Los errores castigan sin piedad al Silva ante el Gran Peña (1-2)

Rodri Parafita jugó por el carril izquierdo e hizo el gol del Silva JAVIER ALBORÉS

El fútbol está cargado de refranes que muchas veces son ciertos. Uno de ellos es “a perro flaco, todo son pulgas”. Y ese es el resumen de la derrota del Silva ante el Gran Peña (1-2). Los coruñeses iban por delante gracias al gol de Parafita, pero pagaron muy cara la expulsión de Brais Lema al inicio de la segunda mitad. En la acción posterior marcó Antón de Vicente y en el 80, tras minutos en los que el equipo de Diego Armando mostró coraje y rebeldía, Fran López dejó sin ningún premio a un equipo que se va descolgando poco a poco.

Tras irse de vacío ante el Viveiro pese a generar ocasiones de gol, el técnico Diego Armando García optó por probar un nuevo esquema. Un 3-1-4-2 en el que Brais Lema, Adri Vázquez y Seydi buscaban dar solidez a la zaga, mientras que Bilal y Parafita tenían toda la banda para ellos. Arriba, la movilidad de Rodri Alonso acompañando a Joao Paulo, siempre fiable a la hora de bajar el balón de espaldas. Su partido mereció algo más de premio.

La primera situación de peligro fue para los visitantes, por medio de un intento de córner olímpico de Antón de Vicente cuando apenas se habían cumplido los dos minutos de juego. Casi sobre la línea, pero el portero Minibugy fue quien de despejar el balón. Por parte local, un intento de Álex Ares desde fuera del área significó el primer acercamiento.

Su lanzamiento fue despejado por el meta Andrés a córner, acción en la que el Silva se iba a poner por delante en el marcador. El saque de esquina voló desde el banderín derecho y Parafita no logró embocar a la primera con la cabeza, pero sí a la segunda metiendo la puntera del pie izquierdo. Lo más difícil estaba hecho para los coruñeses, que debían resistir ante un equipo de la zona noble de la clasificación.

Y no iba a ser nada fácil. No paró de llover en ningún momento y el campo estaba muy pesado, lo que convirtió el duelo en un test muy exigente a nivel físico. Además, el conjunto vigués apretaba a través del balón parado de Antón de Vicente, capaz de servir balones que se paseaban por el área con mucho peligro. Hubo varias situaciones así hasta el descanso, pero la más clara llegó en jugada, a través de un disparo desde fuera del área de Amet ante el que respondió muy bien Minibugy.

Jarro de agua fría

El Silva empezó la segunda parte mejor de lo que había terminado la primera. El partido se estaba jugando más en el campo del Gran Peña en esos diez minutos iniciales, pero entonces llegó un error que los coruñeses iban a pagar muy caro. Falta de Brais Lema al borde del área, segunda amarilla para el capitán y gol de Antón de Vicente, que lanzó centrado, pero vio como a Minibugy se le escapaba el resbaladizo balón de las manos.

La diana sentó mal a los coruñeses, que estuvieron a punto de encajar el 1-2 en la acción inmediatamente posterior. Por suerte para ellos, esta vez fue decisivo Minibugy. Duró poco ese momento en el que se tambalearon, ya que la reestructuración a un 4-4-1 (entró Álvaro Rey para jugar por delante de Parafita y Baldomar pasó a la derecha) y la intensidad que puso el equipo, sirvieron para equilibrar el choque pese a la inferioridad numérica.

Incluso por momentos el Silva se fue hacia delante. Tenía un hombre menos, pero ganaba segundas jugadas, Joao se fajaba con éxito con los centrales y Adri Vázquez metió el miedo en el cuerpo al Gran Peña con un disparo desde fuera del área que se perdió por poco. Pero no era el día. Por el momento, no parece ser la temporada.

No llegó el 2-1, sino el 1-2. La jugada empezó con un centro medido de Antón de Vicente, el hombre del partido, y Fran López metió la cabeza para hacer su quinto gol de la temporada y dar los tres puntos a su equipo. De nada servirían los intentos a la desesperada en los minutos finales de un Silva que sigue con cuatro puntos. Seguirá, como mínimo, a seis puntos de la salvación. El equipo tiene alma, pero no suma. Todavía queda tiempo, pero empieza a urgir.