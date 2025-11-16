Empates de Montañeros y Arteixo para seguir en la zona media

Nano Varela, centrocampista del Montañeros, durante el partido disputado en Cantarrana EL PROGRESO

El Montañeros y el Atlético Arteixo aumentan en un punto su renta sobre la zona de descenso tras empatar, respectivamente, en los campos de Viveiro (1-1) y Estradense (2-2).

Los de Jairo Arias quedan en décima posición, con 14 puntos (seis más que el Noia y a cuatro del playoff) tras un partido en el que no hubo demasiadas ocasiones. Con el condicionante de un césped irregular, el partido de Cantarrana no gozó de gran ritmo y se echó en falta una marcha más en los coruñeses. El Viveiro lo aprovechó para marcar el 1-0 por medio de Álvaro a quince minutos para el final, pero Cano situó de penalti un empate que buscó con ahínco un Montañeros que había tenido alguna situación más durante el encuentro.

Por su parte, el Arteixo es decimosegundo con 13 puntos tras su igualada en el Novo Municipal de A Estrada. El empate fue justo en un partido en el que se adelantó el Estradense en la primera parte por medio de Vidal. No se rindió el Arteixo, que le dio la vuelta en cuatro minutos de la segunda mitad gracias a un penalti a Iker que transformó Melo y una gran acción entre el propio Iker y un Jota que no perdonó. El 2-2 llegó en otra buena jugada, en este caso transformada por Gerard. Ambos equipos terminaron con diez por las expulsiones de Hugo López y Tomé.

Femenino

Nuevo buen resultado del Victoria CF, que tiró de oficio y solvencia en las dos áreas para superar al Orzán SD (2-0). Las de Javi Angeriz quedan en quinta posición de una Tercera Federación Femenina que empieza a apretarse, pues el líder As Celtas B está a solo cuatro puntos.

Las 'cebras' salieron con ritmo a un campo de Leyma que estaba rápido y encontraron el 1-0 a los 20 minutos por medio de Cascón. El 2-0 de Candela llegó de penalti, a los 66 de juego, y a partir de ahí el Victoria controló el partido y pudo marcar algún gol más.