El Monta suma en Oviedo y se escapa del descenso

Imagen de archivo del Montañeros-Racing de Ferrol Patricia G. Fraga

Gran resultado el que obtuvo el Montañeros Juvenil este domingo contra el Oviedo. Los coruñeses consiguieron sumar un punto que les saca de los puestos de descenso tras empatar a dos goles.

El Monta empezó por delante en los primeros minutos con una transición que culminó David Mosquera. Sin embargo, el conjunto asturiano no tardó en devolver la igualada al marcador a través de Marcos Sánchez. De nuevo las transiciones dieron sus frutos al equipo de Borja Guerreiro, que se fue por delante al tiempo de descanso gracias al tanto de Eli Flores.

Dani Fernández, un llegador que ya da puntos al Montañeros Más información

Tras el paso por vestuarios, el Montañeros pudo ampliar su ventaja con varias ocasiones claras, como un tiro al larguero de Íker u otro que le sacaron bajo palos a Arrojo. Era un buen momento para los coruñeses, pero fue el Oviedo quien consiguió marcar para hacer el 2-2 que terminó por ser definitivo.