El Carral aprovecha el pinchazo del Cambre para ponerse líder

Jaime Martín se estrenó con victoria en el banquillo del Torre

Raúl Ameneiro
16/11/2025 22:03
Una acción del Sporting Cambre 2-3 Oza Juvenil
Tercera derrota seguida para un Sporting Cambre que cede el liderato varias jornadas después. Su derrota con el Oza Juvenil la aprovechó el Carral quien, tras ganar 5-2 al Ural, ascendió hasta el primer escalón de la tabla. También salieron beneficiados de la derrota del Cambre el Orillamar, con cinco victorias seguidas, y el Olímpico, que superaron a Eume Deportivo e Imperátor, respectivamente.

Jaime Marín, nuevo entrenador del Torre: "Somos un tándem y las decisiones van consensuadas"

El Relámpago consiguió arañar un meritorio punto a última hora en casa contra el Meirás en un partido con tres expulsiones. Al contrario que el Marte, que recibió un duro correctivo por parte del Mugardos, que se llevó los tres puntos tras ganar 1-6..

El Torre volvió a ganar en el debut de Jaime Martín en el banquillo gracias a un doblete de Ibrahima Faye en el campo del Cedeira. Finalmente, el derbi de los Sportings entre Meicende y Coruñés se lo llevó el equipo de Arteixo gracias al solitario gol de Enzo Pettofrezza.

