Segundo asalto para el Silva de Diego Armando

Brais Lema durante el partido contra el Viveiro de la semana pasada

Segundo compromiso para el nuevo Silva de Diego Armando García. Tras estrenarse hace siete días en A Grela con derrota contra el Viveiro por 0-1, los coruñeses tendrán una nueva oportunidad de volver a sumar como locales este domingo(12.30 horas) contra el Gran Peña.

El nuevo técnico silvista no podrá contar con el sancionado Nico Mosquera ni con el lesionado Manu Máquez, pero recupera a Bilal tras cumplir su sación. Por su parte, el Gran Peña tendrá bajas sensibles como la de Gastón Cellerino, además de Julius, Landesa y Tyrone. “Es un partido duro. Siempre es difícil jugar en A Grela porque son partidos disputados, ajustados y hay que adaptarse a un campo más pequeño. Es un rival que tiene necesidad de puntos y que está en una situación que no es acorde a su plantilla”, analiza Martín Blanco, entrenador del equipo vigués.

“Es un rival de importante nivel técnico, buenos mecanismos ofensivos, que tengan poco balón y poco tiempo para pensar, quiero que dependa de nosotros. Trataremos de manejar mejor las áreas, ahí estará nuestro partido, necesitamos más los tres puntos por credibilidad que por necesidad clasificatoria” afirma por su parte Diego Armando García, preparador del Silva, en la previa de la undécima jornada.