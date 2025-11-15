Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera

Segundo asalto para el Silva de Diego Armando

El nuevo proyecto del equipo coruñés repite de manera consecutiva como local 

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/11/2025 21:36
Brais Lema durante el partido contra el Viveiro de la semana pasada
Brais Lema durante el partido contra el Viveiro de la semana pasada
Patricia G. Fraga

Segundo compromiso para el nuevo Silva de Diego Armando García. Tras estrenarse hace siete días en A Grela con derrota contra el Viveiro por 0-1, los coruñeses tendrán una nueva oportunidad de volver a sumar como locales este domingo(12.30 horas) contra el Gran Peña.

El nuevo técnico silvista no podrá contar con el sancionado Nico Mosquera ni con el lesionado Manu Máquez, pero recupera a Bilal tras cumplir su sación. Por su parte, el Gran Peña tendrá bajas sensibles como la de Gastón Cellerino, además de Julius, Landesa y Tyrone. “Es un partido duro. Siempre es difícil jugar en A Grela porque son partidos disputados, ajustados y hay que adaptarse a un campo más pequeño. Es un rival que tiene necesidad de puntos y que está en una situación que no es acorde a su plantilla”, analiza Martín Blanco, entrenador del equipo vigués.

Moure y Carletto, centrocampistas del Silva, durante una acción del partido

La llegada de Diego Armando García no hace reaccionar a un Silva sin pegada (0-1)

Más información

“Es un rival de importante nivel técnico, buenos mecanismos ofensivos, que tengan poco balón y poco tiempo para pensar, quiero que dependa de nosotros. Trataremos de manejar mejor las áreas, ahí estará nuestro partido, necesitamos más los tres puntos por credibilidad que por necesidad clasificatoria” afirma por su parte Diego Armando García, preparador del Silva, en la previa de la undécima jornada.

