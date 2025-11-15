Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera

El Montañeros quiere volver a ganar en su visita al Viveiro

Los coruñeses acumulan una victoria en los últimos ocho encuentros

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/11/2025 23:23
Imagen de archivo del Montañeros-Racing Villalbés
Imagen de archivo del Montañeros-Racing Villalbés
Carlota Blanco

Tras un gran inicio de temporada, el Montañeros acumula apenas una victoria en los últimos ocho partidos. Una situación que los coruñeses tratarán de revertir esta tarde (12.00 horas) en su visita a Viveiro. “Creo que va a ser un partido muy difícil, es un equipo que compite muy bien y da pocas oportunidades a los rivales. Será importante no conceder transiciones en zonas peligrosas y limitar las situaciones de balón parado”, afirma un Jairo Arias que sigue sin poder contar con Sito Pais ni Álex Suárez.

Por su parte, el Viveiro tiene las bajas de sus delanteros Arturo y Tonini, así como la de su central Germán. “Partido muy difícil contra un equipo con muchas movilidades ofensivas y gran presión en campo contrario que nos va a exigir un nivel de intensidad, concentración y comunicación muy grande”, analiza sobre el partido de hoy el entrenador del Viveiro, Alberto López.

