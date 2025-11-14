Un entrenador fuera cada dos jornadas: la locura de la Primera Futgal coruñesa

Imagen del Imperátor - Sporting Coruñés, equipos del grupo 1 de Primera Futgal que han cambiado de entrenador JAVIER ALBORÉS

Apenas diez jornadas —ni un tercio de competición— han bastado para que más de la mitad de los entrenadores que empezaron la temporada en los equipos coruñeses del grupo 1 de Primera Futgal ya no estén en sus banquillos. La media es demoledora: un técnico fuera cada dos partidos, algo inaudito en una categoría regional. Alejandro Álvarez (Relámpago) dimitió tras la tercera jornada; la quinta significó el adiós de Fran Curros (Oza Juvenil) y la destitución de Jaime Marín (Sporting Coruñés); en la séptima cayó Alberto Moscoso (Imperátor); y tras la décima se marchó Jordi Uriach (Torre). Un carrusel de técnicos que incluso ha permitido que uno de ellos, Marín, vuelva a escena.

Los relevos han tenido todo tipo de causas: falta de adaptación, problemas con la directiva, motivos personales, malos resultados… Un combo perfecto para que a mediados de noviembre solo tres de los ocho equipos de la ciudad mantengan al técnico con el que empezaron el curso. Sobreviven Dani Casal (Orillamar), Celso Otero (Marte) y Adrián Cagigao (Ural Español).

El primero en caer fue quizá quien tenía la papeleta más complicada. Tras el fichaje de Dani Casal por el Orillamar, Alejandro Álvarez fue el encargado de sustituirlo en el Relámpago. Tomaba los mandos de un equipo que venía de firmar un histórico sexto puesto, con una racha de diez triunfos consecutivos por el medio, pese a tener como objetivo salvar la categoría. Tres derrotas en tres jornadas, dos de ellas muy contundentes (1-5 ante el Oza Juvenil y 6-1 frente al Cedeira) forzaron la dimisión del técnico uruguayo, al que ha sustituido un Juanjo González que suma tres victorias, tres empates y una derrota, y ha hecho escalar al equipo hasta la decimotercera posición.

El siguiente adiós llegó en octubre, concretamente el día 8, cuando Fran Curros ‘Franchu’ anunció por sorpresa que no iba a seguir en el Oza Juvenil por motivos personales. En este caso no había ningún motivo de resultados, ya que su equipo incluso llegó a liderar agarrado a los goles de un inspirado Samu Rumbo (continúa pichichi). El ex del Victoria se marchó con el equipo en cuarta posición, tras cosechar tres triunfos, una igualada y una derrota, y tras un periodo en el que buscaron preparador sin éxito y entender que había gran sintonía con el grupo, se quedó al frente Diego Martínez ‘Turu’, acompañado por Ortega y Prida. Este cuerpo técnico se ha estrenado con una victoria, dos empates y dos derrotas, y el equipo es en estos momentos noveno en la clasificación.

Solo habría que esperar 24 horas más para tener la tercera salida, Jaime Marín en el Sporting Coruñés. Un punto de quince posibles, con cuatro goles a favor y doce en contra, acabaron el crédito del técnico del ascenso y la directiva tomó la decisión de destituirlo para poner en su lugar a Marcos Souto, con quien se ha visto una pequeña reacción. Esta ha sido insuficiente para salir de los puestos de descenso, pero al menos llegó la primera victoria en una serie de cinco partidos en los que también hubo un empate y tres derrotas.

Precisamente ese triunfo, muy contundente ante el Imperátor (1-5), significó el cese de Alberto Moscoso, otro técnico que venía de lograr el ascenso. El preparador coruñés duró siete jornadas en el cargo y sumó cuatro puntos merced a un triunfo ante el Perlío, un empate y cinco partidos en los que se fue de vacío. El club apostó por una línea continuista y dio la oportunidad a Toño Rodríguez, el hombre que había sido su segundo las dos temporadas anteriores, con quien ha sumado dos puntos en tres jornadas. El último empate, en el campo del Sporting Meicende (0-0), parece la línea a seguir para un equipo que en este inicio de curso ha evidenciado problemas defensivos (26 goles en contra).

Pero si sorprendente fue el adiós de Franchu o el hecho de que el 50% de los entrenadores de los equipos coruñeses estuvieran fuera tras ocho jornadas, más lo ha sido la dimisión de Jordi Uriach, un técnico que parecía gozar de estabilidad en el Torre tras cumplir los tres años en el banquillo el pasado 23 de octubre. La situación clasificatoria era buena, con el equipo situado en la octava posición y mucho más cerca de un liderato que llegó a atesorar que de los puestos de descenso. Pero discrepancias con la nueva directiva llevaron al coruñés a tomar junto a su cuerpo técnico la decisión de decir adiós. Y el sustituto no se ha hecho esperar: Jaime Marín regresa a la Liga acompañado de su segundo Carlos Casares.

Supervivientes

El porcentaje es muy alto, pero también hay equipos coruñeses en los que no ha habido relevo en el banquillo. Uno de ellos es el Orillamar, que apostó por Dani Casal tras su buen hacer en el Relámpago y que empieza a recoger los frutos tras un inicio dubitativo. El equipo quería volver a estar en la zona alta tras rozar la clasificación para los playoffs el curso pasado y no lo consiguió en las primeras jornadas, pero cuatro triunfos consecutivos, él último de ellos de especial mérito ante el Carral, le han llevado a la cuarta posición.

También hay estabilidad por el momento en el Marte, donde Celso Otero tiene al equipo en la duodécima posición después de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. La racha reciente no es del todo positiva, pero el margen sobre el descenso (seis puntos) sigue siendo bastante amplio. El técnico coruñés llegó en el mes de enero en sustitución de un Rubén García que se había marchado al Montañeros Juvenil y supo dar continuidad a un equipo que iba séptimo para terminar en una sólida octava posición.

Por último, el Ural Español se mantiene desde principio de temporada con Adrián Cagigao, con quien lleva ya dos permanencias en la categoría. Este curso le está costando ganar (solo un triunfo), pero tampoco pierde (dos derrotas) y los siete empates le tienen en decimocuarta posición, con cuatro puntos sobre la zona roja que abre el Imperátor.

Tampoco ha habido por ahora novedades en los otros diez equipos de la Liga. Independientemente de sus mejores o peores dinámicas de resultados, continúan como entrenadores: Mauro García (Sporting Cambre), Jairo Bello (Carral), Manel Montero (Meirás), Carlos García (Olímpico), Maikel Naujoks (Sporting Meicende), Jaime Sánchez (Eume Deportivo), Moisés Pereiro (Galicia Mugardos), David Pérez (Cedeira), Jesús Peña (Perlío) y Joaquín Breijo (As Pontes).