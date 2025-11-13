Jordi Uriach, tras dimitir: “Tenemos una diferencia de criterios en la gestión del equipo”

Jordi Uriach, durante un partido de la pasada temporada CARLOTA BLANCO

Conciencia tranquila y satisfacción por el trabajo bien hecho. Son las sensaciones que acompañan a Jordi Uriach (A Coruña, 1986) horas después de dimitir como entrenador del Torre. Una decisión que explica durante una charla con DXT Campeón en la que repasa su etapa de tres años en el club, no rehúye temas como el de las instalaciones de la ciudad y abre la puerta a volver a los banquillos en el corto plazo.

¿Qué ha pasado?

Tuvimos una reunión con la nueva directiva, que hace dos meses que llegó, y decidimos poner fin a esta etapa. Es una diferencia de criterios en la gestión del equipo, una disparidad de opiniones sobre las líneas a seguir. No se trata en absoluto de un tema deportivo, es una cuestión de visión y de gestión. A veces en el fútbol no basta con los resultados, ya que el equipo está bien, pero hay visiones distintas sobre cómo seguir avanzando. Estamos en puntos muy diferentes en cuanto a eso.

¿Puede especificar un poco más o dar algún ejemplo?

Tampoco se puede entrar mucho en detalle, porque no es un tema deportivo, sino unas ideas que tiene la nueva directiva y de las que nosotros estamos muy distantes.

¿Es una decisión dura, que le deja cierto vacío?

Sí, sí, pero lo bueno es que nos vamos con la conciencia totalmente tranquila y el orgullo de haber intentado aportar lo mejor de nosotros. Y además, con el cariño de toda la plantilla, que es un grupo humano extraordinario. Entiendo que esto va de etapas, llevaba tres años, y ha sido muy especial e intenso. Me voy con la sensación del trabajo bien hecho.

No se puede decir que le haya ido mal.

Ha sido una etapa súper positiva. Las diferencias nos llevan a cerrar un ciclo, pero nos marchamos con la satisfacción de haber cumplido los objetivos. Llegué con el objetivo de salvar al equipo y lo conseguimos. La siguiente temporada ascendimos, que era la meta, y la pasada en nuestra vuelta a Primera consolidamos al equipo con la permanencia. Les deseo lo mejor. Estoy convencido de que el trabajo que se ha venido haciendo tendrá continuidad y que el equipo seguirá siendo competitivo en la parte de arriba.

Doy por hecho por sus palabras que fue una decisión consensuada con el cuerpo técnico.

Totalmente. Es una decisión en la que hemos participado Mateo (Taibo), Iribar y yo.

¿Llevaban tiempo con la idea en mente?

Sí… Desde hace dos o tres semanas lo estábamos valorando.

¿Cómo estaba viendo al equipo en este inicio?

Con muy buenas sensaciones, a cuatro puntos del primero, en una posición sólida… Pasamos una racha muy buena al principio, después tuvimos otra racha no tan buena en la que no perdimos, pero no conseguimos victorias. Hace dos semanas ganamos en Cambre, algo que no había hecho nadie, y el otro día caímos ante el Oza Juvenil, pero dando la cara y llevando el peso del partido.

¿No tuvo ni la más mínima influencia el haber sido líderes y bajar un poco?

No, no, para nada.

¿Tampoco la salida de Álex Pérez al Silva?

Eso fue algo que evidentemente nos debilitó, porque son 20 o 25 goles que pierdes y no hay un repuesto inmediato: estábamos buscando soluciones dentro del equipo. A cualquier equipo al que le quites esa cifra lo va a notar, pero lo aceptamos en todo momento. Nunca nos quisimos excusar en ello porque hay muy buena plantilla y son cosas que pasan en el fútbol.

¿Cómo está el club con la nueva directiva?

Ha sido un cambio. Es gente nueva, con nuevas ideas, que se está adaptando a lo que es el mundo del fútbol, y les deseo lo mejor.

¿Cómo fue el tiempo que trabajó con Antonio Dubra, el anterior presidente?

Bien, bien. Lo mejor de estar en un equipo de fútbol es que te dejen trabajar y Antonio nos dio ese espacio y esa tranquilidad.

Solo van diez jornadas y cinco equipos coruñeses ya han cambiado de entrenador. ¿Cree que obedece a algún patrón o es simple casualidad?

Me llama mucho la atención, es muy curioso. La Primera Autonómica de este año parece una liga profesional o incluso más (risas). No hablo por mi caso, pero sorprende que compañeros que lo estaban haciendo excepcional, que estaban empezando, no hayan podido continuar. Siempre digo que el mejor contexto que puede tener un entrenador es que le dejen trabajar, es algo que se agradece mucho.

¿Con qué momento se queda de su etapa en el Torre?

Con el ascenso, por supuesto.

¿Y uno complicado, pero que le enorgullezca haberlo superado?

Diría que el año pasado cuando faltaban cinco o seis jornadas y estábamos luchando por asegurar la permanencia. No tuvimos que esperar al final, pero fue el más complejo, aunque siempre con mucha felicidad por el trabajo conseguido.

¿Cómo visualiza su futuro como entrenador?

Aunque haya sido una salida, ya pensando en el futuro a corto plazo con las pilas cargadas. Siempre que pasan cosas así, intentas ver la parte positiva, reforzarte en lo que has hecho y buscar próximos objetivos.

O sea, no se cierra a que sea próximamente.

Nada, nada, abierto a todo (risas).

Usted ha sido siempre crítico con las instalaciones de la ciudad. ¿Qué valoración hace tras tres años en el fútbol coruñés?

Entiendo que las autoridades o el Ayuntamiento están trabajando en ello. El otro día jugué en Visma y me llevé una decepción. Sé que han puesto unos parches recientemente, pero me llevé una decepción. Entiendo que con la incorporación de Elviña todo va a mejorar y deseo sobre todo que no olviden que su labor es importantísima para la integridad de los niños y niñas, y de los jugadores y jugadoras.

¿Qué cree que se puede hacer mejor?

Ya no solo incorporar nuevas instalaciones, sino cuidar las que ya tenemos. Porque al final son relativamente nuevas, pero ya están en un estado bastante pésimo. No es solo cuestión de hacer, sino de mantenimiento de las que ya tenemos.