Jaime Marín, nuevo entrenador del Torre: "Somos un tándem y las decisiones van consensuadas"

Jaime Marín, nuevo entrenador del Torre CEDIDA

El Torre, octavo clasificado del grupo 1 de Primera Futgal, se ha movido con rapidez tras la marcha de Jordi Uriach y ya cuenta con nuevo entrenador. Jaime Marín será el encargado de dirigir al equipo, acompañado por Carlos Casares como segundo técnico. Ambos formarán un tándem que, hasta hace poco más de un mes, estuvo al frente del Sporting Coruñés.

Jordi Uriach, tras dimitir: “Tenemos una diferencia de criterios en la gestión del equipo” Más información

Marín asumió el banquillo del Sporting Coruñés después de su paso por la base del Ural y firmó dos ascensos consecutivos: primero a Segunda Futgal, con un primer puesto, y posteriormente a Primera Futgal, tras quedar segundo. Esta temporada, sin embargo, el conjunto arrancó con mal pie —sumando solo un punto de quince posibles— y el técnico fue destituido, siendo reemplazado por Marcos Souto.

Ahora, Marín y Casares afrontan una nueva oportunidad en un equipo mejor posicionado en la tabla: el Torre es octavo, a cuatro puntos del líder y con diez de ventaja sobre la zona de descenso. El debut del nuevo cuerpo técnico llegará este domingo ante el Cedeira (O Beco, 16.30 horas) y habrá que esperar al primer partido de 2026, correspondiente a la decimoséptima jornada, para ver como se miden a su exequipo, el Sporting Coruñés.

Primeras impresiones

Jaime valora su llegada, habla de cómo toma las decisiones de la mano de Carlos Casares y reflexiona sobre su salida del Sporting Coruñés.

“Afronto este nuevo reto con ganas e ilusión renovadas. Aportaré trabajo y ganas con el fin de estar lo más arriba posible y dotar al equipo de una identidad de juego”, enfatiza.

El preparador está encantado de tener a Carlos Casares al lado. “Nos conocemos desde hace muchos años, con él empecé en los banquillos, en el Maravillas que asciende a Primera Autonómica. Él como entrenador y yo como segundo. Somos un tándem y las decisiones van meditadas y consensuadas entre ambos con el fin de buscar lo mejor en beneficio del equipo”, explica Jaime Marín.

Sobre su etapa en el Sporting Coruñés, valora: “No le he dado más vueltas; los resultados mandan y no se dieron. Hicimos una muy buena pretemporada ganando a Ural, Brexo Lema y Torre, pero empezó la Liga y los resultados no llegaron. Es cierto que el cambio de sistema pudo influir, pero también creo que merecimos más. El fútbol se resume en que la pelota entre, y no fue el caso”.

Por último, habla de las diferencias que ve entre su anterior equipo y el Torre: “Tal vez aquí haya jugadores de un perfil distinto y podamos realizar una puesta en escena diferente”.