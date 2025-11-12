Test positivo para una selección gallega que busca nuevo rival

Achore, lateral derecho del Montañeros, durante el partido que enfrentó a la selección gallega UEFA con el Compostela RFGF

La selección gallega UEFA avanza en su preparación para la Copa de Regiones. Es un torneo corto, con muy pocas fechas disponibles, por lo que cada entrenamiento o amistoso se convierte en una buena oportunidad para que los jugadores hagan grupo y asimilen conceptos. Hasta el momento, el conjunto de Manolo García se ha reunido para dos entrenamientos y un amistoso ante el Compostela (2-0), fórmula que la Federación quiere repetir el próximo martes, en Narón, ante un rival aún por determinar.

“Sirvió para conocernos entre nosotros, que hace mucha falta. Practicamos dos o tres cosas en los entrenamientos y tratamos de llevarlo a cabo en el partido”, explica Adri Otero, delantero del Atlético Arteixo que, como el resto de los 22 citados, disputó 45 minutos ante el equipo de Secho. Un equipo en cada parte.

También estaba en la lista Achore Sánchez, jugador del Montañeros. “No destacaría ninguna acción en particular, pero me encontré bien en el partido, con acciones positivas”, comenta el lateral derecho, que, igual que Otero, sumó minutos que le sirven para irse haciendo al equipo.

En el primer entrenamiento, celebrado el martes 14 de octubre en As Corticeiras (Caldas), formaron parte de la citación tres jugadores del Monta: el portero Marcos Moreno, el propio Achore Sánchez y el centrocampista Unai Peón. También estuvo entre los 27 convocados Adri Otero, uno de los que sabe lo que es ganar este trofeo.

Para la segunda sesión, que tuvo lugar el martes 27 de octubre en Gallamonde (Miño), la presencia del Montañeros volvió a ser alta, con el lateral izquierdo Pedro Barbolla, el centrocampista Álex Suárez y el delantero Juan de Dora. El Arteixo estuvo representado por el guardameta Carlos García. Son cuatro jugadores que están en el radar del seleccionador y que podrían ser probados la próxima semana si Manolo García quiere ver competir a muchos futbolistas antes del corte final.

La lista definitiva llegará en los días posteriores, cuando el técnico dé a conocer los convocados para la fase de grupos de la Copa de Regiones, que se disputará en la provincia de Palencia.

El combinado gallego debutará el 29 de noviembre a las 12.00 horas ante Andalucía, en el estadio Mariano Haro de Becerril de Campos. El segundo compromiso será tan solo un día después, el domingo 30 (a la misma hora), frente a Castilla y León en La Balastera (Palencia). Los dos rivales de Galicia inaugurarán el grupo el viernes 28.

En esta primera fase participarán 17 equipos distribuidos en seis grupos. De ella saldrán las ocho selecciones clasificadas para los cuartos de final, una eliminatoria que se resolverá a partido único entre los días 28 y 29 de enero.

Durante el fin de semana de la primera ronda no habrá competición en el grupo 1 de Tercera Federación, por lo que los clubes no sufrirán ningún perjuicio por ceder a sus jugadores a la selección.