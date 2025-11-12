Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Primera Futgal

Jordi Uriach presenta su dimisión como entrenador del Torre

Mateo Taibo e Iribar, miembros de su cuerpo técnico, también dejan el club coruñés

Santi Mendoza
Santi Mendoza
12/11/2025 17:29
Jordi Uriach, durante un partido de esta temporada ante el Ural
QUINTANA

Jordi Uriach deja de ser entrenador del Torre, equipo situado en la octava posición del grupo 1 de Primera Futgal. El técnico coruñés presentó su dimisión hace unas horas al entender que su visión de club no se encontraba alineada con la de los nuevos rectores y que las posturas estaban lejos de acercarse. Con él se marchan los dos miembros de su cuerpo técnico, Mateo Taibo e Iribar.

Alineación titular del Torre en el campo del Meirás

Equipos de Primera | Las múltiples herramientas de un Torre que sueña

Pese a que la situación deportiva es positiva, con el equipo a cuatro puntos del líder y con diez de margen sobre la zona de descenso, Uriach toma esta decisión por otros motivos. El principal, la falta de sintonía con la directiva que encabeza Francisco Jhonnatan Ramos y que vino a sustituir a Antonio Dubra, quien llevaba 25 años al frente.

Uriach llegó al Torre en octubre de 2022 tras haber entrenado anteriormente a equipos como Eirís —cuando era filial del Montañeros—, Imperator, Campestre, Español u Obrero. En su primera temporada acabó en la undécima posición del grupo 1 de Segunda Futgal, para lograr el ascenso el curso siguiente. En la 2024-25 el equipo se salvó en Primera Futgal con una novena plaza y ahora marcha octavo tras cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.

