Jordi Uriach presenta su dimisión como entrenador del Torre

Jordi Uriach, durante un partido de esta temporada ante el Ural QUINTANA

Jordi Uriach deja de ser entrenador del Torre, equipo situado en la octava posición del grupo 1 de Primera Futgal. El técnico coruñés presentó su dimisión hace unas horas al entender que su visión de club no se encontraba alineada con la de los nuevos rectores y que las posturas estaban lejos de acercarse. Con él se marchan los dos miembros de su cuerpo técnico, Mateo Taibo e Iribar.

Equipos de Primera | Las múltiples herramientas de un Torre que sueña Más información

Pese a que la situación deportiva es positiva, con el equipo a cuatro puntos del líder y con diez de margen sobre la zona de descenso, Uriach toma esta decisión por otros motivos. El principal, la falta de sintonía con la directiva que encabeza Francisco Jhonnatan Ramos y que vino a sustituir a Antonio Dubra, quien llevaba 25 años al frente.

Uriach llegó al Torre en octubre de 2022 tras haber entrenado anteriormente a equipos como Eirís —cuando era filial del Montañeros—, Imperator, Campestre, Español u Obrero. En su primera temporada acabó en la undécima posición del grupo 1 de Segunda Futgal, para lograr el ascenso el curso siguiente. En la 2024-25 el equipo se salvó en Primera Futgal con una novena plaza y ahora marcha octavo tras cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.