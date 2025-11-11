Sito (Maravillas): "El objetivo de esta temporada y de las últimas cuatro es ascender"

Sito conduce el esférico Cedida

La temporada no pudo empezar de mejor forma para el Maravillas. Cumplida la jornada ocho, el conjunto coruñés cuenta todos sus partidos como victorias y tiene la mirada fija en el ascenso. El próximo domingo visitan a su perseguidor en la tabla, el Eirís. José Señarís, más conocido como Sito, lo tiene claro: la confianza de sacar el encuentro adelante es plena, porque las cosas están saliendo.

Líderes y cuentan todos sus partidos como victorias. ¿Cómo valora el inicio?

Empezó muy bien, pero tenemos que seguir. Queda mucho y todavía tenemos que jugar contra rivales complicados. Así que es un inicio bueno y prometedor, pero un inicio.

¿Qué objetivos se marcaron a principio de temporada?

El objetivo de esta temporada y de las últimas cuatro es ascender. No se nos dio en los últimos años y esperamos que sea este el año. Por ahora vamos por buen camino, pero queda mucho.

¿Y a nivel personal?

Yo juego al fútbol para pasármelo bien. He hecho grandes amigos jugando al fútbol, tanto en anteriores equipos como ahora en el Maravillas. Mi objetivo personal es hacer todo lo posible para que el equipo ascienda y poner todo de mi parte para que eso suceda.

Antes jugaba al baloncesto, ¿a qué se dio ese cambio?

Desde pequeño jugué a las dos y llegó un momento en el que el nivel al que llegué en baloncesto me exigía elegir un deporte u otro. Decidí probar con el camino del baloncesto y después de un año bueno, me di cuenta de que lo que me gustaba era el fútbol. Volví y desde entonces, aquí estamos.

También jugó al fútbol sala.

Sí, jugué en el Emden con mis amigos del Sporting Coruñés. Es el equipo de amigos de toda la vida.

¿Cómo fue esa experiencia?

La del Emden fue una experiencia muy divertida que pude compartir con mis amigos de toda la vida y otros a los que ahora ya considero amigos. Además tuve la suerte de llevar el brazalete. Fueron años muy divertidos en los que conseguimos grandes logros deportivos. Es un reto que esperemos que tarde o temprano vuelva a rodar.

¿Qué deporte se le da mejor de los tres?

El baloncesto, de sobra. Entre fútbol campo y fútbol sala, creo que se me da mejor el campo. Mido dos metros y la pista de fútbol sala se me hace pequeña.

En la próxima jornada se miden al Eirís, segundo clasificado. ¿Cómo ve el duelo?

Será un encuentro complicado. El Eirís es un rival que siempre pone las cosas difíciles, y más en su casa. Es un campo bastante pequeño que para la idea de juego que tenemos nosotros, no nos viene demasiado bien. Pero confiamos en sacarlo adelante porque tenemos buen equipo y las cosas están saliendo. Lo afrontamos con ganas.

¿Cómo se está encontrando a nivel personal?

A finales de la temporada pasada, a finales de marzo o principios de abril me lesioné la rodilla, se me luxó la rótula. Me está dando algún problema que otro. Soy un tío bastante grande y sufro con las frenadas. Siempre está el miedo a que se me vuelva a salir y demás. Pero cada vez voy mejor.

¿Cómo ve al equipo a final de temporada?

Espero que ascendido. Estamos trabajando muy bien. En los entrenamientos se nota que hay muchas ganas y mucha competitividad y eso que hemos perdido a gente importante que se han tenido que ir de la ciudad por estudios. Encima en la primera jornada perdimos a Sergio, por una lesión en el cruzado. A pesar de ello, los demás los estamos intentando suplir lo mejor que podemos y estamos dando la talla.

¿Qué jugador de su liga no puede faltar en esta sección?

Xoel, el mediocentro del Galicia Gaiteira. Fue el jugador que más me llamó la atención de los equipos contra los que hemos jugado hasta ahora.