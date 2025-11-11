Lau (Victoria): “Ahora soy yo la que les lleva diez años”

Lau, durante un partido con el Victoria CF CEDIDA

Laura López (A Coruña, 2001), conocida futbolísticamente como Lau, fue clave con su gol en el triunfo del Victoria CF ante As Celtas B. Un logro que refuerza al equipo en su creencia de que puede estar en la pelea por el ascenso a Segunda Federación Femenina y que también sirve de motivación para la centrocampista, que acaba de superar una lesión.

El Victoria va muy en serio y quita el invicto al filial de As Celtas en Vigo (0-1) Más información

“Veníamos de un empate que no nos esperábamos contra el Lóstrego. Siempre queremos ganar, tenemos expectativas, pero los resultados no habían acompañado para ver que nos sobrara nada”, explica sobre las sensaciones previas a visitar a un rival invicto.

Lau considera que el triunfo tiene que ver con el nivel que exhibe el equipo en este tipo de encuentros. “Somos un grupo que siempre competimos bien, pero especialmente ante las mejores. Somos más ambiciosas y agresivas, y eso hace que cuando marcamos gol se nos da bastante bien defender y no encajar”, asegura.

Por su demarcación suele encargarse de tareas defensivas, pero eso no le impidió marcar gol a la salida de un córner. “Fue más mérito del centro de Albita, porque solo tuve que meter la cabeza en el segundo palo”, describe.

El tanto llega en su segunda participación de este curso: “Era mi primer partido como titular, porque en pretemporada enlacé una rotura de cuádriceps y un esguince de tobillo, por lo que estuve dos meses lesionada. Es un gol importante en lo personal y clave a nivel grupal para afrontar con muchas ganas el partido que nos viene ahora ante el Orzán”. Lau reconoce que querían y creían merecer algún punto más. “No estábamos satisfechas, porque todas creemos que tenemos equipo para pelear el ascenso, que es el objetivo. Estábamos entrenando y jugando bien, pero las ocasiones no entraban y nos íbamos frustradas”, reflexiona.

Todo ello en un curso en el que la Liga es diferente, reducida al ámbito autonómico. “A mí me gustaba más la antigua Tercera Federación. Jugabas contra el Dépor B, el Oviedo B... clubes grandes con buenas instalaciones y mucha calidad en esos filiales. Quizá el jugar solo por Galicia es más cómodo por el tema de los viajes”, valora como contrapunto.

El primer hat trick del Victoria en la nueva Tercera RFEF lleva el sello de Sofía Rodríguez Más información

La coruñesa lleva toda la vida en el Victoria, equipo al que llegó a los 10 años para jugar con niños tras empezar con el Hércules en fútbol sala. Ahora tiene 23 y ve una gran diferencia con sus inicios con el primer equipo. “Esta temporada soy yo la que le lleva diez años a alguna compañera y hace no mucho era al revés. Es un cambio bueno, por la ilusión con la que suben, pero también pierdes experiencia y veteranía en el campo y eso se nota. Es un proceso por el que tenemos que pasar y vamos por el camino correcto, cada vez está más asentado el grupo”, celebra.

Por último, Lau selecciona sus mejores momentos en las ‘cebras’: “Diría cuando ganamos la Liga (conquistaron el grupo 1 de Primera Nacional en 2021), porque fue algo único. Estaban Interrías, Friol, Oviedo, Sporting de Gijón, Dépor B... y nosotras con niñas de la cantera lo conseguimos. También guardo un gran recuerdo de cuando empecé a subir con el primer equipo”.