Las cinco claves de una jornada con cambio en el liderato de Preferente

Paulo Vázquez, autor del gol del San Tirso ante el Órdenes CARLOTA BLANCO

La décima jornada del grupo 1 de Preferente dejó un cambio en el liderato. Después de tres fines de semana al frente, el Órdenes entregó el liderato en favor del Negreira, a consecuencia de su derrota en O Monte ante el San Tirso y del triunfo de los de Adrián Vázquez en A Grela contra el Victoria. Estas son las cinco claves que deja el pasado domingo:

- Un San Tirso poderoso cuando se adelanta: Siete veces se ha puesto por delante el San Tirso esta temporada y en las siete de ellas se ha llevado los tres puntos. El último ejemplo, con un 1-0 ante el Órdenes, decidido por el tempranero tanto de Paulo. Los de Fabio Rodríguez, con su habitual 4-2-3-1, son especialmente temibles como locales, pues dominan su campo y evitan peligro. Con este triunfo suman dos victorias consecutivas, se mantienen terceros a solo dos puntos de la cabeza. El Órdenes, ahora segundo, intentará volver a la senda positiva ante el Pol.

- El Sofán y un punto valioso: Venía el cuadro carballés de caer ante el San Tirso, por lo que necesitaba un buen resultado en el Manuel Luna de Pol. Logró un empate (1-1) que lo deja sexto, a un punto del Burela, que cierra la zona de playoff. En la segunda parte, Fabián adelantó a los carballeses, pero el Sofán no pudo sentenciar y el rival logró la igualada a diez minutos del final.

- El Victoria, reforzado pese a perder: “Fue nuestro mejor partido de la temporada”, dijo Miguel Taibo tras la derrota ante el nuevo líder Negreira (1-3). Las ‘cebras’ pudieron adelantarse con Pichu e Iván Mandayo, pero un contraataque trajo el 0-1. Las transiciones del Negreira generaron otros dos tantos. Aun así, el Victoria no bajó los brazos, mandó un balón al palo y logró el 1-3. Los locales salieron en 3-5-2 y el Negreira ordenado en 4-2-3-1.

- La primera gran racha del Betanzos: Claudio Corbillón ya advirtió que su equipo debía ser estable mentalmente. Tras un inicio irregular, ahora enlaza cuatro partidos sin perder: empates ante Pol y Paiosaco, y triunfos frente a Victoria y O Val. En este último, el técnico dispuso un 4-4-2 con Raúl Pita y Del Río en ataque.

- El sorprendente atasco de A Porta Santa: Cinco partidos ha jugado el Paiosaco en casa y cuatro acabaron con empate sin goles. No los hubo ante Victoria, Dumbría, Betanzos y Lalín, lo que impide salir del descenso. El equipo de Christian Gómez repitió el 4-2-3-1 y tuvo en Juanma su jugador destacado. Pese a la expulsión de Josiño, resistió el empate. La próxima jornada, ante el Sofán, tendrá nueva opción de salir de abajo.