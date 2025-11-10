Dani Fernández, un llegador que ya da puntos al Montañeros

Dani Fernández, mediapunta del Montañeros, en el partido ante el Atlético Arteixo PATRICIA G. FRAGA

El Montañeros sumó ante el Arosa en A Lomba uno de esos puntos que te refuerzan. Lo hizo a través de un 1-1 en el que el gol coruñés fue obra de Dani Fernández (A Coruña, 2006), un centrocampista que vistió los colores de la cantera morada y está de vuelta tras pasar por Celta y Cornellà.

El del pasado domingo es un gol que siempre recordará, pues significó su estreno como sénior. Y además, en una categoría como Tercera Federación. “Estoy muy contento. Es algo que te motiva, te hace seguir hacia adelante, refuerza el trabajo semanal individual y colectivo... Y sobre todo, me quedo con que ayudó al equipo”, explica Dani.

Para el Montañeros la cita tenía su enjundia. Suponía visitar al tercer clasificado, un Arosa que como local llevaba tres victorias y un empate. “Es uno de los campos más complicados de la categoría. Tienen muy buen equipo, un proyecto para ascender, por lo que sacar un punto allí es muy interesante. Nos puede venir muy bien a final de temporada”, intuye el mediapunta, al que le gustó jugar en A Lomba.

“Es un campo chulo, casi como un estadio de verdad. Había bastante gente, su afición anima con bombos... Fue un buen escenario”, reconoce.

De ahí salió un partido en el que el Monta creció tras el arreón inicial de los locales: “Sufrimos unos 15 o 20 minutos, en los que tuvimos que adaptarnos al campo. Pero después, sobre todo tras los goles (llegaron antes de la media hora), el partido se igualó. El Arosa es un gran equipo, pero nosotros también y podemos competir con cualquiera. El 1-1 fue lo más justo por lo visto en el terreno de juego”.

Fernández se define como un box to box. O lo que es lo mismo, un enlace entre el centro del campo y la delantera que destaca por su físico. “Con Jairo siempre fui un perfil de ‘ocho’ o de ‘diez’, siempre me puso ahí. Y cuando estaba en el Juvenil B, igual. Una de mis cualidades es la llegada al área, al último tercio, y eso hace que siempre acabe con algún gol por temporada”, reflexiona el jugador de 19 años.

Como bien señala, Jairo Arias le entrenó ya durante la temporada 2022-23 en Liga Nacional Juvenil. Y por sus palabras, la exigencia era similar. “Es un entrenador que siempre busca el perfeccionismo, y lo transmite a la plantilla. Ahora la categoría es más exigente, pero sigue en la misma línea, con un plus lógico porque la Tercera lo requiere. Siempre busca la perfección tanto en él mismo como en sus jugadores”, desarrolla Dani.

El mediapunta destaca ese año como clave para que el Celta se fijara en él: “Haber pertenecido a una cantera importante como esa es un recuerdo muy bonito. Creo que vino gracias a la oportunidad que me dio Jairo de estar en A siendo juvenil de primer año. Fue una etapa que reforzó el trabajo que venía haciendo”.

Con el Celta disputó Liga Nacional con el Juvenil B y llegó a debutar en División de Honor (dio una asistencia ante el Real Avilés), pero en busca de más minutos en esta Liga tomó la decisión de salir. “En las cinco primeras jornadas no estaba teniendo las oportunidades que quería. A través de mis representantes surgió la posibilidad de ir a Barcelona, al Cornellà. Sabía que allí la liga es muy competitiva, con muchas canteras, y quise aprovechar la oportunidad. También tenía la opción de continuar con el primer equipo (Segunda Federación), pero el ascenso del Monta y que Jairo fuese el entrenador me condicionó un poco y decidí volver a casa”, desvela Dani Fernández.

Canterano de Olímpico, Calasanz y Montañeros, esto significaba su regreso a casa. “No tuve ninguna duda. Siempre seguía al Monta y estaba pendiente de cómo les iba. Desde que ascendieron vi el interés de Jairo y, cuando me llamó para volver, no me lo pensé”, reitera.

El de Vilaboa está ahora ilusionado, con ganas de mirar lo más arriba posible: “El objetivo principal es mantener la categoría, pero tanto la plantilla como el cuerpo técnico y Jairo creemos que tenemos ese plus para luchar por los puestos de playoff”.

¿Por qué cree que tienen ese extra? “Jairo es súper exigente. El nivel de los entrenamientos es altísimo. Estuve en el Celta, una cantera, y puedo decir que los entrenos son muy similares. Además, hay un buen ambiente, el cuerpo técnico trabaja mucho con datos y análisis, y eso nos motiva”, contesta.

“En casi todas las posiciones hay mínimo dos jugadores. Es una competencia sana, nos llevamos todos muy bien y eso nos hace mejorar día a día”, añade Dani.

Entrenadores

Los técnicos de los equipos coruñeses realizaron su habitual valoración de la jornada. El primero, un Jairo Arias (Montañeros) que destaca especialmente el papel de su equipo tras el descanso.

“Para mí el empate es justo, porque ninguno hizo más que el otro para llevarse los tres puntos. Ellos fueron mejores los primeros 20 minutos, pero nosotros en la segunda parte, sobre todo los primeros 20 o 25, fuimos superiores. Estuvimos súper agresivos en bloque alto, el Arosa no pudo salir combinando ni ganar las segundas jugadas. En la primera parte nos faltó calma con el balón, pero en la segunda lo entendimos mejor. En el cómputo general fue un empate justo y el punto nos deja muy buen sabor de boca, porque si somos estables y estamos bien, podemos competirle a cualquiera”, apunta el asturiano.

Diego Armando García, entrenador del Silva, se queda con lo positivo de su estreno pese a la derrota: “Estuvo igualado en la primera parte y dominamos mucho en la segunda. Se decidió por un infortunio a balón parado, faceta que tenemos que mejorar en ambas áreas de inmediato. Hicimos méritos, pero su portero Ayoub realizó un gran partido. De todas formas, buenas sensaciones porque el equipo tiene ganas de revertir esto y capacidad para rendir más”.

Por su parte, Posi (Arteixo) se mostró satisfecho con el punto ante el Somozas, segundo clasificado. “Mejoramos ciertos conceptos defensivos que nos estaban costando goles, ya que apenas nos crearon situaciones de peligro. Nosotros conseguimos generar, pero no todas las que deberíamos, ya que llegamos a buenas zonas ofensivas con claridad. Era un buen rival, pero es algo en lo que tenemos que seguir trabajando”, argumenta.