O Noso Fútbol | Primera Futgal

Un Orillamar enrachado impide al Carral ser líder

Cuarto triunfo consecutivo del equipo de Dani Casal, que ya está al borde de la zona de ascenso

Santi Mendoza
Santi Mendoza
09/11/2025 22:17
Imagen del Orillamar - Carral
Imagen del Orillamar - Carral
CARLOTA BLANCO

El Orillamar ya está aquí. Los de Dani Casal arrancaron el curso al ralentí, pero ahora llevan ya cuatro triunfos consecutivos y escalan hasta la cuarta posición del grupo 1 de Primera Futgal tras vencer al Carral (2-1) con un gol de Pablo Andón en el añadido. Un resultado que impidió que los visitantes aprovecharan el tropiezo del Cambre ante el Relámpago (4-0) para tomar el liderato.

También lleva cuatro victorias seguidas el Meirás, que es tercero tras su triunfo ante un Sporting Coruñés (2-0) que pasa a la penúltima posición. 

Antepenúltimo es el Imperátor, que puso la primera piedra de su recuperación con un meritorio empate sin goles en el campo del Sporting Meicende, cuarto clasificado y equipo más goleador como local. 

El resto de resultados de la décima jornada fueron: Olímpico-Marte (1-0), Galicia Mugardos-Perlío (7-0), As Pontes-Eume Deportivo (1-3), Ural Español-Cedeira (1-1) y Torre-Oza Juvenil (0-1). 

