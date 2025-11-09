Un Orillamar enrachado impide al Carral ser líder

Imagen del Orillamar - Carral CARLOTA BLANCO

El Orillamar ya está aquí. Los de Dani Casal arrancaron el curso al ralentí, pero ahora llevan ya cuatro triunfos consecutivos y escalan hasta la cuarta posición del grupo 1 de Primera Futgal tras vencer al Carral (2-1) con un gol de Pablo Andón en el añadido. Un resultado que impidió que los visitantes aprovecharan el tropiezo del Cambre ante el Relámpago (4-0) para tomar el liderato.

También lleva cuatro victorias seguidas el Meirás, que es tercero tras su triunfo ante un Sporting Coruñés (2-0) que pasa a la penúltima posición.

Antepenúltimo es el Imperátor, que puso la primera piedra de su recuperación con un meritorio empate sin goles en el campo del Sporting Meicende, cuarto clasificado y equipo más goleador como local.

El resto de resultados de la décima jornada fueron: Olímpico-Marte (1-0), Galicia Mugardos-Perlío (7-0), As Pontes-Eume Deportivo (1-3), Ural Español-Cedeira (1-1) y Torre-Oza Juvenil (0-1).