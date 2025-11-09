La llegada de Diego Armando García no hace reaccionar a un Silva sin pegada (0-1)

Moure y Carletto, centrocampistas del Silva, durante una acción del partido PATRICIA G. FRAGA

Manuel García Solano. ADG.

El estreno de Diego Armando García no sirvió para romper la mala dinámica de resultados de un Silva que sigue colista tras perder ante un rival directo en la carrera por la permanencia. Un gol de Cora a la salida de un córner poco antes del intermedio decidió un choque en el que el conjunto herculino, negado ante el gol, se estrelló en varias ocasiones con un Ayoub estelar en la portería del Viveiro.

A través de varios saques de esquina seguidos, el conjunto coruñés comenzó pisando los dominios de Ayoub, aunque sin llegar a inquietar al cancerbero del conjunto vivariense.

También se produjo a balón parado el primer acercamiento del elenco de Alberto López. Una falta servida por Rolle hacia el segundo palo la mandó Diogo de cabeza al primero, donde Lansade se entretuvo en exceso y no acertó a definir. No encontró rematador un córner lanzado por Rolle y que recorrió el área del conjunto herculino sin localizar un destinatario.

Superado el primer cuarto de hora, Baldomar probó con un chut raso que acabó en córner. A la salida del saque de esquina, el propio Baldomar, desde el balcón del área, conectó un golpeo de empeine exterior, aunque excesivamente centrado, que detuvo Ayoub con seguridad.

Buscó sorprender el Viveiro con el saque rápido de una falta en el centro del campo y una apertura a la incursión de Cora por la derecha, pero su envío al área, con Tonini en boca de gol, lo despejó la zaga del Silva.

Superada la media hora de juego, Adrián Vázquez no acertó a direccionar bien su remate, que se perdió por encima del larguero. Sí encontró portería una falta desde el sector izquierdo lanzada con convicción por Carletto. Ayoub, con una buena estirada hacia el palo derecho, evitó el 1-0.

Polémica en la acción previa al gol

Ya en la recta final del primer acto, Tonini, arrancando en posición dudosa, conectó un remate con el que trató de sorprender a Mini por el primer poste. El balón acabó en un córner que supuso el 0-1. Cora irrumpió hacia el primer palo y conectó un testarazo que Mini ya sacó desde dentro de la portería.

Rodri Parafita abrió las hostilidades tras el entreacto y fue protagonista de un tiro desviado, un testarazo a destiempo y un centro al que no llegó Joao en boca de gol. Entre medias amenazó con más peligro el Viveiro, que perdonó el 0-2 en una irrupción de Lansade por la izquierda. Su disparo, potente, pero centrado, lo desbarató Mini.

Brais Lema lo intentó, sin éxito, antes de que Alberto López empezara a mover piezas. Un renqueante Tonini dejó su plaza a Peli superada la hora de encuentro. De nuevo probó el capitán del Silva, Brais Lema, esta vez con un testarazo en un córner servido desde la derecha que tampoco vio puerta.

El Viveiro, ante el empuje del conjunto de Diego Armando García, se atrincheró cerca de su área y en otro lanzamiento desde la esquina, ya traspasado el minuto 80, el remate de Joao, que ya se cantaba como gol, lo sacó sobre la línea un inspirado Ayoub. Carletto, en pleno acoso del conjunto herculino, mandó al limbo un remate llegando desde segunda línea.

Carletto, nuevamente a balón parado, puso un libre directo cerca de la cruceta derecha, aunque Ayoub, muy seguro en toda la sesión matinal, descolgó una pelota que ya se colaba a costa de conceder el enésimo córner.

Ya en el primero de los cinco minutos de tiempo añadido, Peli, casi en la única salida reseñable del Viveiro después del intermedio, soltó un disparo de media distancia que exigió una buena intervención de Mini para evitar el 0-2.

Entre Ayoub y un providencial Jacobo cercenaron las últimas acometidas de un Silva errático en los metros finales y que acumula ya cuatro derrotas seguidas.