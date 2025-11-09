Fabio y Pery, dos amigos cara a cara en el San Tirso - Órdenes

Pery López (i), entrenador del Órdenes, y Fabio Rodríguez (d), técnico del San Tirso CEDIDA

La décima jornada del grupo 1 de Preferente Futgal tiene como partido más destacado el San Tirso - Órdenes, tercer y primer clasificado, donde se da la casualidad además de que sus técnicos mantienen una gran amistad. Por otra parte, el Betanzos tratará de seguir su escalada y Sofán y Victoria de acabar en la zona de playoff de ascenso.

San Tirso - Órdenes

O Monte, 16.15 horas

El Órdenes cuenta con dos puntos de margen sobre el Negreira, segundo clasificado, y tratará de mantenerse en cabeza en un duelo ante un San Tirso que es tercero con cuatro unidades menos.

Los locales cuentan con las bajas por lesión de Lameiro, Xian y Antón Cambeiro; mientras que el equipo de Vista Alegre no dispondrá de Román y Brais, que están en el dique seco. Por otra parte, se caen de la lista Barral y Joni por decisión técnica.

El preparador del San Tirso es Fabio Rodríguez, quien mantiene una gran amistad con su homólogo rival, Pery López, sobre el que se deshace en elogios: “Es un entrenador súper completo, capaz de adaptarse a cualquier perfil de plantilla. Además, consigue preparar a sus equipos para el contexto que toca cada domingo. Pero lo que más destacaría de él es su capacidad para ver lo que está sucediendo o no, y cambiarlo o no, según lo que pida el partido. Es muy intervencionista y eso marca la diferencia”.

Fabio resalta también los paralelismos entre ambos. “Tenemos una forma muy similar de entender y ver esto. Cada uno con sus matices, pero creo que vamos por el mismo camino”, apunta.

Unas palabras de aprecio que recuerdan a las que tuvo Pery hace unas semanas en una entrevista con este diario. “Fabio es un pedazo de entrenador que está haciendo historia con el San Tirso. Tarde o temprano acabarán ascendiendo de la mano y me alegraré un montón por él, porque realmente lo merece. Si me tengo que quedar con una cualidad suya, diría que es la constancia y que es muy metódico. Intenta tener todo atado, hasta el detalle que puede parecer menos importante para cualquier otro entrenador. Odio enfrentarme a él”, señaló entonces el coruñés.

Pol - Sofán

Manuel Luna, 12.00 horas

El Sofán tiene ante el Pol la tarea de mantenerse en una zona de playoffs que cierra en estos momentos con su quinto puesto. Ante un rival que es decimocuarto en la tabla, llega con las bajas de Braian y Hugo por lesión, y de Iván Martínez y el portero Gardu por asuntos personales.

O Val - Betanzos

Sinde A, 12.00 horas

El Betanzos (noveno) busca su cuarto partido seguido sumando ante un O Val que es decimosegundo. Abelleira, por lesión, es la única ausencia en los del García Hermanos.

Victoria - Negreira

A Grela, 16.00 horas

Con las bajas por lesión de Benito, Mateo y Kike, el Victoria afronta el reto de regresar a zona de playoff ante un Negreira que busca el liderato.

Paiosaco - Lalín

A Porta Santa, 17.00 horas

Partido muy importante para el Paiosaco, que necesita un buen resultado ante el Lalín (cuarto clasificado) para salir de la zona de descenso.