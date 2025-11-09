El Victoria va muy en serio y quita el invicto al filial de As Celtas en Vigo (0-1)

Las jugadoras del Victoria CF celebran el triunfo ante As Celtas B en el vestuario de A Madroa CEDIDA

El Victoria CF protagonizó una de las grandes sorpresas del fin de semana con su triunfo ante As Celtas B (0-1). El gol de Lau en el tramo final de la primera parte sirve a las ‘cebras’ para escalar a la quinta posición de la Tercera Federación Femenina y quitar el invicto a un equipo que había arrasado en las seis primeras jornadas.

El encuentro se disputó con una intensidad altísima desde el inicio. Ambos conjuntos apostaron por un planteamiento muy valiente, con una presión alta en los reinicios del rival y un ritmo vertiginoso tanto en defensa como en ataque. Las locales llevaron el peso de la posesión, pero el Victoria supo leer bien los momentos del partido y encontrar sus oportunidades en transiciones rápidas. La ocasión más clara de la primera mitad llegó precisamente en una de esas acciones bien ejecutadas, que obligó a la guardameta rival Iria a intervenir con acierto.

As Celtas B trataba de imponer su estilo combinativo, generando peligro a través de la movilidad interior de sus jugadoras y buscando finalizar las jugadas por fuera con sus carrileras. Sus ataques culminaban frecuentemente en centros laterales, pero la defensa visitante se mostró muy sólida en esas situaciones.

El gol decisivo llegó en una acción donde el cuerpo técnico del Victoria CF sabía que podía estar la clave: una jugada a balón parado justo antes del descanso que Lau transformó en el 0-1.

Tras el paso por vestuarios, el guion del encuentro no varió en exceso. El filial asumió el control del balón y empujó hacia campo rival, pero se topó con un Victoria muy ordenado, solidario en las ayudas y contundente en los duelos. A pesar de su dominio territorial, las locales apenas lograron generar ocasiones claras de gol, mientras que las visitantes amenazaban a la contra.

El tramo final fue una demostración de madurez y oficio por parte del conjunto coruñés, que se queda quinto. Tiene a solo dos puntos al segundo y a seis a un As Celtas B que continúa destacado.