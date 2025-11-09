Mi cuenta

O Noso Fútbol | Preferente Futgal

El San Tirso impone su ley ante el Órdenes

La décima jornada dejó también un triunfo del Betanzos, empates de Sofán y Paiosaco, y derrota del Victoria

Santi Mendoza
Santi Mendoza
09/11/2025 21:44
Segade, mediapunta del San Tirso, durante el partido
Segade, mediapunta del San Tirso, durante el partido
CARLOTA BLANCO

El Órdenes se dejó el liderato del grupo 1 de Preferente en O Monte tras caer por 1-0 ante el San Tirso. Un tempranero gol de Paulo en segunda jugada decantó un choque que no tuvo demasiadas ocasiones. 

Este resultado daba la oportunidad al Negreira de tomar el primer puesto y los de Adrián Vázquez no lo desaprovecharon con un triunfo por 1-3 en A Grela ante un Victoria que dejó una gran imagen. 

Las ‘cebras’ están ahora fuera del playoff, lo mismo que un Sofán que pese a ello no da por malo el punto que cosechó en Pol (1-1). Fabián adelantó a los de Carballo y Omar puso las tablas. 

Progresa adecuadamente un Betanzos que es octavo tras vencer a O Val (0-3) con goles a la salida de un córner de Laye y André, y que sentenció a la contra por medio de Jon.

Quien sigue en puestos de descenso es el Paiosaco, que igualó sin goles ante el Lalín, equipo de la zona alta.

