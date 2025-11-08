El Arteixo se queda con las ganas ante el Somozas (0-0)

Raúl Melo, extremo del Arteixo, ve como se pierde un balón por línea de fondo CARLOTA BLANCO

El Atlético Arteixo sumó un punto ante el Somozas (0-0), segundo clasificado, pero aun así no se fue del todo contento de Ponte dos Brozos. “Nos vamos con la sensación de que teníamos que haber sumado los tres puntos”, explica Posi, su entrenador.

El encuentro arrancó con el Somozas manejando los tiempos. Durante el primer cuarto de hora amenazó al Arteixo a través del juego directo sobre la espalda de los laterales. No generó grandes ocasiones de peligro, pero sí rondó la meta defendida por José Hevia a través de centros.

A partir de ahí comenzó a encontrarse más cómodo el Arteixo, que ajustó en lo táctico y pasó a tener el control del balón. No cambió eso la dinámica, pues el partido siguió muy cerrado, y la única llegada antes del descanso fue a través de un balón filtrado de Jota que remató Otero forzado.

El césped estaba en buen estado, pero con esa humedad que hace complicados los controles, algo que lastró a los dos equipos a la hora de ser precisos en el último tercio. Se imponía casi siempre la organización defensiva, el trabajo de los centrocampistas.

La segunda mitad resultó algo más abierta, posiblemente debido al cansancio de ambos equipos, que contaban con pocas opciones para realizar cambios por las numerosas bajas. Este factor afectó especialmente al Somozas, cuyo entrenador, Stili, valoró positivamente el punto conseguido, teniendo en cuenta que solo disponía de cinco jugadores en el banquillo.

El Somozas lo intentó en un par de córners, pero fue el Arteixo quien llegó con algo más de peligro. El equipo local dispuso de sus mejores ocasiones en un centro de Jota que no alcanzó Melo y en una que desbarató el portero a tiempo. Ya en el añadido, el recién incorporado Naya remató alto un centro de Rubo.

Las previas

Silva - Viveiro (A Grela, 12.30 horas)

Borrón y cuenta nueva. Es la intención de un Silva que estrena entrenador, tras la destitución de Noé López, para tratar de cambiar el rumbo de la temporada. Diego Armando García, nuevo inquilino del banquillo del conjunto coruñés, encara su debut en el partido ante el Viveiro en A Grela con la intención de iniciar su nuevo reto con un triunfo balsámico.

“La Liga empieza ahora”. Así expresó Diego Armando García, en una entrevista a este diario, su confianza en poder revertir la situación del actual colista de la categoría, que cuenta con cuatro puntos tras nueve jornadas. Una tarea complicada que, además, comienza con los obstáculos de algunas bajas importantes, como los sancionados Bili y Nico Mosquera y los lesionados Máquez y Uriel. Además, Pablo Rubio se pierde el choque por motivos personales.

El Silva encara el primero de una serie de once encuentros en los que el equipo disputará ocho de ellos en A Coruña. El Viveiro, al borde de la zona de descenso y con la única ausencia de Germán Pared, es el primer equipo que visita A Grela en la era Diego Armando.

Arosa - Montañeros (A Lomba, 17.30 horas)

El Montañeros afronta el duelo ante el Arosa con el objetivo de dejar atrás la derrota ante el Atlético Arteixo en el derbi (2-3) para aumentar la distancia con la zona baja y permitirse soñar con acariciar el playoff, en el que está instalado su rival.

Jairo Arias cuenta con las bajas de Álex Suárez, Real, Óscar, Sito Pais y Pape ante un Arosa que sigue sin poder contar con Martín Diz, Mario García y Tafa y que tratará de rebajar el volumen de goles recibidos (13). “Es un equipo que hace muchas cosas con balón y te exige mucho”, destaca Gonza Fernández, técnico del Arosa, sobre el Montañeros.