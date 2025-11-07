Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera Federación

Un Arteixo reforzado recibe al Somozas, segundo clasificado

Stili, técnico visitante, resalta el nivel del trío de centrocampistas del conjunto de Ponte dos Brozos

Santi Mendoza
Santi Mendoza
07/11/2025 22:40
Pablo Naya, durante el Arteixo - Somozas del curso pasado
Imagen del Arteixo - Somozas del curso pasado
CARLOTA BLANCO

Con la confianza del triunfo en el derbi ante el Montañeros, el Atlético Arteixo afronta la décima jornada, en la que recibirá al segundo clasificado, el Somozas (Ponte dos Brozos, 18.30 horas). 

Es el único partido del sábado en el grupo 1 de Tercera Federación, por lo que un triunfo serviría a los de Posi para dormir en séptima u octava posición, muy cerca de la zona de playoff. Por su parte, el rival superaría al Compostela y se pondría al frente si suma los tres puntos. 

El técnico local, Posi, anunció que tiene las bajas del lateral derecho Iván, del lateral izquierdo Hugo García y de los centrocampistas Lamas y Vivito

Por su parte, Stili explicó que sus ausencias son los centrales Kike Vidal y Manu Mariña, el centrocampista Huguito, el mediapunta Moi y el atacante Berretta

El técnico de Cedeira valoró la cita como un partido de rivalidad entre dos equipos que se conocen bien. Además, resaltó el nivel del centro del campo: “Jota é capaz de conducir e aparecer por calquera parte do campo, Fabio dálle moitísima estabilidade a nivel físico e de organización e Queijeiro dáche a mellora de tódalas xogadas coa súa capacidade para medir os tempos”.

Alineaciones probables

Atlético Arteixo: Carlos García - Aller, Agulló, Tomé, Chucas - Queijeiro, Fabio - Iker, Jota, Melo - Otero

Somozas: Iago Domínguez - Ivi Guerrero, Dopico, Joel López, Asier - Sanmartín, Bellas - Fanego, Aldán, Iñaki Leonardo - Cambón

