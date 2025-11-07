Un Arteixo reforzado recibe al Somozas, segundo clasificado

Imagen del Arteixo - Somozas del curso pasado CARLOTA BLANCO

Con la confianza del triunfo en el derbi ante el Montañeros, el Atlético Arteixo afronta la décima jornada, en la que recibirá al segundo clasificado, el Somozas (Ponte dos Brozos, 18.30 horas).

Es el único partido del sábado en el grupo 1 de Tercera Federación, por lo que un triunfo serviría a los de Posi para dormir en séptima u octava posición, muy cerca de la zona de playoff. Por su parte, el rival superaría al Compostela y se pondría al frente si suma los tres puntos.

El técnico local, Posi, anunció que tiene las bajas del lateral derecho Iván, del lateral izquierdo Hugo García y de los centrocampistas Lamas y Vivito.

Por su parte, Stili explicó que sus ausencias son los centrales Kike Vidal y Manu Mariña, el centrocampista Huguito, el mediapunta Moi y el atacante Berretta.

El técnico de Cedeira valoró la cita como un partido de rivalidad entre dos equipos que se conocen bien. Además, resaltó el nivel del centro del campo: “Jota é capaz de conducir e aparecer por calquera parte do campo, Fabio dálle moitísima estabilidade a nivel físico e de organización e Queijeiro dáche a mellora de tódalas xogadas coa súa capacidade para medir os tempos”.