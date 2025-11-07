La selección gallega cita a Achore y Adri Otero para un test ante el Compostela

Achore Sánchez, durante un partido con el Montañeros PATRICIA G. FRAGA

La selección gallega que disputará una nueva edición de la Copa de las Regiones de la UEFA encara la recta final de su preparación. Tras juntarse para dos entrenamientos, el combinado que dirige Manolo García disputará el próximo martes 11 de noviembre un amistoso ante el Compostela. La cita tendrá lugar a partir de las 16.45 horas en el campo de Vista Alegre (Ordes) y en la lista de 22 convocados aparecen Achore Sánchez, jugador del Montañeros, y Adri Otero, futbolista del Atlético Arteixo y campeón en 2023.

La Irmandiña iniciará la competición oficial a finales de mes con la disputa de la ronda inicial de la fase nacional. El torneo se desarrollará en formato de grupos y el debut tendrá lugar el sábado 29, frente a Andalucía, en el estadio Mariano Haro de Becerril de Campos, a partir de las 12.00 horas. Al día siguiente, en el mismo horario, el combinado gallego se enfrentará a Castilla y León en La Balastera de Palencia. Ambos rivales habrán abierto la competición el viernes.

En esta primera fase participarán 17 equipos distribuidos en seis grupos. De ella saldrán las ocho selecciones clasificadas para los cuartos de final, una eliminatoria que se resolverá a partido único entre los días 28 y 29 de enero. Los cuatro vencedores disputarán la fase final por el título nacional —que otorga el pase a la fase europea— del 27 de febrero al 1 de marzo.