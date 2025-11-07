Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Copa de las Regiones de la UEFA

La selección gallega cita a Achore y Adri Otero para un test ante el Compostela

Tanto el lateral del Montañeros como el delantero del Arteixo entran en la lista para preparar la ronda inicial de la fase nacional

Santi Mendoza
Santi Mendoza
07/11/2025 19:39
Achore Sánchez, durante un partido con el Montañeros
Achore Sánchez, durante un partido con el Montañeros
PATRICIA G. FRAGA

La selección gallega que disputará una nueva edición de la Copa de las Regiones de la UEFA encara la recta final de su preparación. Tras juntarse para dos entrenamientos, el combinado que dirige Manolo García disputará el próximo martes 11 de noviembre un amistoso ante el Compostela. La cita tendrá lugar a partir de las 16.45 horas en el campo de Vista Alegre (Ordes) y en la lista de 22 convocados aparecen Achore Sánchez, jugador del Montañeros, y Adri Otero, futbolista del Atlético Arteixo y campeón en 2023.

La Irmandiña iniciará la competición oficial a finales de mes con la disputa de la ronda inicial de la fase nacional. El torneo se desarrollará en formato de grupos y el debut tendrá lugar el sábado 29, frente a Andalucía, en el estadio Mariano Haro de Becerril de Campos, a partir de las 12.00 horas. Al día siguiente, en el mismo horario, el combinado gallego se enfrentará a Castilla y León en La Balastera de Palencia. Ambos rivales habrán abierto la competición el viernes.

En esta primera fase participarán 17 equipos distribuidos en seis grupos. De ella saldrán las ocho selecciones clasificadas para los cuartos de final, una eliminatoria que se resolverá a partido único entre los días 28 y 29 de enero. Los cuatro vencedores disputarán la fase final por el título nacional —que otorga el pase a la fase europea— del 27 de febrero al 1 de marzo.

Convocatoria completa de la selección gallega UEFA para el amistoso ante el Compostela
Convocatoria completa de la selección gallega UEFA para el amistoso ante el Compostela
RFGF

Te puede interesar

Millene Cabral, del Dépor, y Vicky López, del Barça, en el duelo de la 2024-25

No es imposible, pero casi: el Barça, rival del Dépor, solo pierde un 2,47% de sus partidos como local desde la 2019-20
Eder Pereira
Lucas Ribeiro celebra el gol del triunfo para la Cultural Leonesa ante el Mirandés

Lucas Ribeiro, de mecánico a vivir entre golazo y golazo viral antes de medirse al Dépor
Eder Pereira
Toño Rodríguez, durante el Imperátor - Meirás

Toño Rodríguez (Imperátor): "Cuando salgamos de ahí, ya veremos si somos tan buenos"
Santi Mendoza
Pablo Montero, en una fotografía de archivo

Un campeón de España multado por hacer surf con alerta naranja: "Espero que sirva para que se cambie la normativa"
María Varela