La reacción del Silva pasa por A Coruña

Diego Armando García ya ha sido inscrito como entrenador del Silva tras firmar el Sigüeiro la cesión de derechos y realizarse toda la tramitación ante la RFEF. Este era el último paso para que el nuevo técnico se pudiera sentar en el banquillo en el partido de este domingo ante el Viveiro, el primero de una serie de once encuentros en los que el equipo disputará ocho de ellos en A Coruña. Siete en A Grela y uno en Visma ante el Montañeros. La reacción, en un tramo clave de la temporada, pasa por la ciudad herculina.

Esa nueva Liga, como dijo Diego Armando, arranca con un encuentro clave ante un Viveiro que marca la zona de salvación. Los lucenses llegan con una racha calcada a la del Silva, un triunfo y cuatro derrotas en los cinco últimos partidos, y cuatro puntos de ventaja en la clasificación. Es una gran oportunidad para reducirla casi al mínimo.

Tras ello, el conjunto coruñés volverá a jugar como local, esta vez ante un Gran Peña que partía como un equipo de su liga, pero que está al borde del playoff. Será entonces turno para un duelo como visitante, frente a un Lugo B que ahora mismo es sexto, un puesto por delante del Gran Peña.

En la jornada 13 el Silva regresará a A Coruña para jugar ante el Alondras, equipo que ha seguido una trayectoria irregular en este inicio y que marcha duodécimo. Y después, Barbadás en Os Carrís, penúltimo clasificado a día de hoy.

El equipo volverá a A Grela para medirse al Racing Villalbés en el último partido de 2025, equipo que con su quinta posición cierra ahora la zona de playoff. Para empezar 2026, un choque en el Julio Mato ante el Noia, quien junto a Silva y Barbadás ocupa zona de descenso en este momento del curso.

Tras ello, la serie de once partidos terminará con cuatro en A Coruña. Coincidiendo con el final de la primera vuelta y el inicio de la segunda, el Silva recibirá al Atlético Arteixo (11º) y al Arosa (tercer clasificado), antes de disputar un nuevo derbi frente al Montañeros (9º) en Visma y volver a A Grela para medirse al Somozas, que está siendo la gran revelación de la Liga al ir segundo a tan solo un punto del Compostela.

Carletto, esperanzado

La sucesión de partidos da margen al equipo para reaccionar y eso se nota en la plantilla, que mira con ilusión la nueva era. Un buen ejemplo es el del centrocampista Carletto Rodríguez, que habla de una nueva oportunidad en declaraciones para la página web del club.

“Dada la situación en la que estamos, había que buscar un cambio, y lo más fácil siempre es el entrenador. Las cosas no salieron como esperábamos, pero ahora tenemos otra oportunidad”, contesta ante la pregunta sobre el cambio en el banquillo.

Carletto desvela las primeras sensaciones que le dejó el nuevo técnico y su mensaje principal: “Han sido muy buenas. Nos explicó desde el principio qué quería cambiar y cómo quería plasmar su idea, así que las sensaciones son positivas. Nos trasladó un mensaje de confianza. Cree en el grupo, sabe que tenemos un nivel alto y que solo hay que plasmarlo en el campo”.

El ex del Dépor no tiene duda del compromiso del grupo. “Como caracteriza a este vestuario, el ambiente es increíble. A pesar de la situación y de la semana de cambios, seguimos con ilusión y con ganas de mejorar”, apunta Carletto.

Las cartas se barajan de nuevo en cuanto a quién va a ser un jugador importante: “Empieza todo el mundo de cero en ese sentido. Ya no es solo demostrar, es hacerse notar y hacerle ver al entrenador que puede confiar en cada uno de nosotros.

Por ello, entiende que el cambio puede venir bien de cara al duelo ante el Viveiro. “Cuando las cosas no salen, hay que cambiar algo. Diego Armando nos dio confianza y nos dijo claramente las cosas que quería ver en el campo”.

Por último, el arteixán desvela que les pidió el entrenador para este domingo: “Motivación, intensidad, mucha ilusión y que confiemos en que tenemos nivel para sacar esto adelante”.