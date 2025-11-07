Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol

El Bergan, próximo rival del Fabril, se refuerza con un delantero nigeriano

Frank Uwumiro llega procedente del Rangers International FC para dar una opción más en ataque a los carballeses

Santi Mendoza
Santi Mendoza
07/11/2025 09:34
Frank Uwumiro posa con su nueva camiseta
Frank Uwumiro posa con su nueva camiseta
Bergantiños FC

El Bergantiños, cuarto clasificado en el grupo 1 de Segunda Federación y próximo rival del Fabril (este domingo, Abegondo, 12.00 horas), ha anunciado el fichaje de Frank Uwumiro (Jos, Nigeria, 2005), un delantero centro de 20 años.

Se trata de un ariete diestro y de 1,90 metros, que viene de tener un papel importante en el Rangers International FC, equipo de la Primera División de Nigeria. 

En la temporada 2023-24 apenas dispuso de oportunidades, con dos participaciones de ocho y quince minutos, respectivamente. Pero algo cambió el curso pasado, en el que disputó 23 encuentros de Liga (1.606 minutos), aportando tres goles y una asistencia. Además, tuvo la oportunidad de debutar en la CAF Champions League (máximo torneo de clubes a nivel continental en África) y marcó un tanto en uno de los tres partidos que disputó.

