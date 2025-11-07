El Bergan, próximo rival del Fabril, se refuerza con un delantero nigeriano

Frank Uwumiro posa con su nueva camiseta Bergantiños FC

El Bergantiños, cuarto clasificado en el grupo 1 de Segunda Federación y próximo rival del Fabril (este domingo, Abegondo, 12.00 horas), ha anunciado el fichaje de Frank Uwumiro (Jos, Nigeria, 2005), un delantero centro de 20 años.

Se trata de un ariete diestro y de 1,90 metros, que viene de tener un papel importante en el Rangers International FC, equipo de la Primera División de Nigeria.

En la temporada 2023-24 apenas dispuso de oportunidades, con dos participaciones de ocho y quince minutos, respectivamente. Pero algo cambió el curso pasado, en el que disputó 23 encuentros de Liga (1.606 minutos), aportando tres goles y una asistencia. Además, tuvo la oportunidad de debutar en la CAF Champions League (máximo torneo de clubes a nivel continental en África) y marcó un tanto en uno de los tres partidos que disputó.