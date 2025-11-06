Los buenos números fuera de casa dan esperanza al Victoria para A Madroa

Maca, jugadora del Victoria CF, durante el partido ante el Lóstrego QUINTANA

Siempre hay aroma de partido especial cuando un equipo de A Coruña mide fuerzas con uno de Vigo. Han sido muchas las primeras veces entre clubes de estas dos ciudades a lo largo de la historia y este domingo es turno del As Celtas B-Victoria CF (A Madroa, 16.00 horas).

No será un choque sencillo para las ‘cebras’, pues enfrente estará el indiscutible líder del grupo 1 de la Tercera Federación femenina. Su trayectoria en la categoría —reestructurada este año en ligas autonómicas de doce equipos— es hasta ahora impoluta: seis partidos, seis victorias, 20 goles a favor y solo uno en contra.

Unos números que imponen respeto, pero que no rebajan la ilusión de un Victoria que, si algo ha demostrado en este inicio de curso, es su gran rendimiento a domicilio. Actualmente, el equipo es sexto con nueve puntos de 18 posibles, de los cuales siete los consiguió lejos de A Grela. Más llamativo aún es que doce de sus trece goles hayan llegado fuera de casa.

Y es que el conjunto dirigido por Javi Angeriz comenzó su camino como visitante en el campo del Friol —actual segundo clasificado— con un 2-2. Las coruñesas se adelantaron con un gol de Cascón; María López y Nerea Rodríguez voltearon el marcador al final de la primera parte y al inicio de la segunda; y Candela puso la igualada en el tiempo añadido.

Los otros dos desplazamientos se saldaron con triunfo. El Victoria venció en Vista Alegre al Concello de Boiro (0-3), con un doblete de Candela y otro tanto de Cascón; y quince días después se impuso con autoridad a O Val (0-7). En ese encuentro firmaron un doblete tanto Cascón como Nuria, mientras que Sofía Rodríguez logró un hat-trick.

Emular al Orzán

La tarea, aun así, se presenta ardua. Desde la creación de As Celtas en el verano de 2024, solo dos equipos han sido capaces de imponerse a su filial en A Madroa. La pasada temporada, el conjunto militaba en la Primera División Galega Arzúa-Ulloa y ganó trece de sus quince partidos. Los dos únicos que sumaron y además se llevaron los tres puntos fueron el Boiro y el Orzán (1-2), equipos que forman parte esta temporada de la Tercera Federación.

En el apartado goleador, tanto As Celtas B como el Victoria CF cuentan con jugadoras en buen momento. El filial celeste tiene a Iria Seoane con cinco tantos, y a Candela Rodríguez y Alejandra da Silva con tres cada una; mientras que el conjunto coruñés se apoya en los cuatro goles que suman Candela Vázquez y Cascón, respectivamente.