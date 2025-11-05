Oficial | Diego Armando es nuevo entrenador del Silva

Diego Armando durante su etapa en el Paiosaco Raúl López

El Silva ya tiene nuevo entrenador. Diego Armando García es el elegido por la directiva del club coruñés para tomar las riendas del equipo desde hoy mismo. Esta tarde dirigirá su primer entrenamiento en A Grela y el domingo ya se sentará en el banquillo durante el encuentro de esta jornada contra el Viveiro.

El nuevo técnico silvista tendrá el reto de revertir la mala situación deportiva que vive el club en estos momentos. El Silva es colista de Tercera con tan solo cuatro puntos en nueve jornadas, a cuatro de los puestos de permanencia. Además, el equipo herculino tiene problemas en la parcela ofensiva, ya que es el menos goleador de toda la liga con apenas cuatro tantos a su favor.

Tras la destitución de Noé López este lunes, el club se lanzó a por la contratación del ex del Paiosaco, aunque no se trataba de una llegada, a priori, sencilla, ya que se encontraba a los mandos del Sigüeiro en Preferente. La situación requería una cesión de derechos federativos para que Diego Armando pudiera recalar en A Grela y todo ha llegado finalmente a buen puerto.

Diego Armando llega 'solo' al Silva, ya que, a pesar de la salida de Noé López, la mayor parte del cuerpo técnico coruñés sí continuará en el club: Ivo como preparador físico y nuevo segundo entrenador, Álex Roibas como entrenador de portero, Souto como team manager y Cotelo de delegado. A ellos se suma Álex Ramos, fisioterapeuta recién llegado al club. La única baja además de la de Noé será la del segundo entrenador 'Vorja' Sánchez.

En el conjunto coruñés entienden que Diego Armando es el idóneo para manejar una plantilla joven por su experiencia, no hace muchos años, en equipos de base de la zona como Ural o Victoria. Además, también suma su trayectoria en equipos sénior, con un ascenso a Tercera Federación con el Paiosaco, club al que mantuvo en el curso 2022-23 y con el que descendió el curso siguiente pese a terminar con 41 puntos.

Tras otro año en el Paiosaco, con quien terminó en séptima posición del grupo 1 de Preferente, este curso está dirigiendo en esa misma Liga al Sigüeiro, filial del Compostela, con el que lleva cinco empates y cuatro derrotas y marcha en penúltima posición.