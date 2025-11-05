Mi cuenta

O Noso Fútbol | Copa de A Coruña

La RFGF anuncia los cuadros y las fechas de la Copa de A Coruña

Los cruces se disputarán con más premura que en la pasada edición para evitar coincidencias con los playoffs de ascenso

Santi Mendoza
05/11/2025 17:38
Los trofeos de la Copa de A Coruña, en el estadio de Riazor
RFGF

La Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) ha publicado en su página web el calendario completo de la Copa de A Coruña. De este modo, los clubes ya conocen los posibles cruces que deberán afrontar —así como las fechas en que se disputarán— para intentar suceder al Montañeros y al Victoria B, vigentes campeones en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

La gran novedad con respecto a la pasada edición es que no habrá tanta acumulación de eliminatorias en el tramo final de la temporada, algo que choca con los torneos ligueros, que cuentan ahora con fase de playoff de ascenso.

De este modo, en la LXXXIII edición masculina la fase previa será el 7 de diciembre, los 1/32 de final el 4 de enero, los 1/16 de final el 17 de febrero, los octavos el 19 de marzo, los cuartos el 5 de abril, las semifinales el 29 de abril y la final el 20 o 22 de mayo, según la disponibilidad del estadio de Riazor, habitual sede del partido decisivo.

Por otra parte, las fechas fijadas para la IV edición femenina son las siguientes: la fase previa se disputará el 14 de diciembre, los octavos de final el 4 de enero, los cuartos el 19 de marzo, las semifinales el 5 de abril y la final el 20 o 22 de mayo.

La fase previa masculina está compuesta por ocho emparejamientos: Cristo Rey-Vioño, Mercurio-Coirós, Galicia Gaiteira-Maravillas, Atlético San Pedro-Unión Campestre, Eirís-Vila de Ordes, San Martiño-Bergantiños B, Unión Sportiva-Abellá y Atlético Perillo-Santa Cruz.

En categoría femenina la ronda inicial la componen cuatro encuentros: Eirís-Silva, Sporting Meicende-Zenit, Bergantiños B-Brexo Lema y Unión Campestre-Culleredo.

A continuación, los cuadros completos: 

Cuadro de la LXXXIII edición de la Copa de A Coruña masculina
RFGF
Cuadro de la IV edición de la Copa de A Coruña femenina
RFGF

