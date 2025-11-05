Andrés Del Riego: “Pude sellar el esfuerzo y el buen trabajo del equipo”

Andrés Del Riego protege un balón durante el partido contra el Sporting Cambre Torre SD

Más de un mes después, este fin de semana el Torre volvió a saborear el dulce sabor de una victoria. Pese a haber empezado la temporada como un tiro, el equipo coruñés acumulaba cuatro jornadas sin ganar (aunque tan solo una de ellas acabó en derrota) hasta el pasado domingo, que consiguió regresar a la senda del triunfo.

Lo hizo nada más y nada menos que en el campo del líder, el Sporting Cambre, que cayó por 0-1 contra el Torre por culpa del gol del joven Andrés Del Riego. “Era una victoria que nos hacía falta ya. Empezamos con buena racha, pero llevábamos sin ganar unos cuantos partidos y hacía mucha falta. El que haya sido en el campo del líder creo que era lo mejor que nos podía pasar. Sabíamos que teníamos posibilidades por cómo empezamos la temporada”, recuerda.

Los jugadores del Torre celebran el gol de Andrés Torre SD

Normalmente lateral izquierdo, Andrés actuó en el Dani Mallo como medio derecho, una apuesta que no le salió nada mal a su entrenador, ya que el asturiano terminó marcando el gol de la victoria del Torre. “Me sentí muy cómodo ahí. Creo que hice bastante buen partido y al final lo pude culminar con el gol. Estoy muy contento porque en las últimas temporadas tenía un perfil más defensivo y no metí muchos goles. Creo que pude sellar un poco el esfuerzo y el buen trabajo que el equipo hizo el domingo en un campo muy complicado y contra el líder”.

Del Riego llegó este verano al Torre, equipo en el que se ha asentado como titular indiscutible esta temporada. “El año pasado ya lo tenía apalabrado con ellos, pero no pude venir porque me fui a Madrid por estudios. Este año volví a contactar con ellos y seguían interesados, así que aquí estoy. De momento estoy muy contento”.

Con esta victoria, el Torre se ha puesto tercero en el Grupo 1 de Primera Futgal, en puestos de playoff de ascenso a Preferente y a cuatro puntos del líder, el propio Sporting Cambre, a quien endosaron su primera derrota de la presente temporada. “Quizá sí que había esa sensación de incertidumbre, de no saber cómo afrontar los siguientes partidos porque nos estaba faltando bastante gol, que creo que es la mayor debilidad que tenemos por decirlo de alguna manera. Encajamos poquísimos goles, pero no metemos muchos. Nuestros partidos se deciden por la mínima la mayoría, nos falta atinar un poquito más de cara a puerta. Había esa incertidumbre de que no perdíamos, pero tampoco acabábamos de encontrar la forma de ganar. Esta victoria llega en el mejor momento para darle ese empujón al equipo que necesitaba para meternos ahí otra vez. Además nos motiva mucho para lo que viene porque nos hacer que, si estamos todos y damos lo que tenemos que dar, podemos ganar, que fue lo que hicimos el otro día”, afirma Andrés.

A esa falta de gol que afirma el jugador del Torre no ayuda la baja de Álex Pérez, que hace pocas semanas puso rumbo al Silva de Tercera Federación tras haber marcado 39 goles con el Torre en las últimas dos temporadas. “Yo soy nuevo en el equipo y no lo conocía mucho, pero también me pilló desprevenido. Sabía que había jugado en Tercera mucho tiempo y que era un gran jugador. Ahora, técnicamente se le ve que es un buen jugador, aunque por la edad el físico es algo que todos vamos perdiendo, pero en ningún momento me esperaba que volviese a fichar por un Tercera. Nos ha sorprendido a todos, la verdad, porque lo estaba jugando todo y era la referencia que teníamos. Era el que más goles y asistencias llevaba, pero el equipo ha sabido recomponerse”, explica Del Riego.

Antes de comenzar la temporada, el Torre no aparecía en las quinielas para estar ocupando puestos de playoff de ascenso, pero tras nueve jornadas de liga es tercero con tan solo una derrota hasta el momento. “El objetivo tengo entendido que era la permanencia e intentar luchar todo lo que se pudiera, pero en ningún momento el objetivo inicial fue intentar estar en puestos de ascenso. Sobre todo porque no se sabía muy bien el equipo que habíamos armado, ya que algunos no habíamos coincidido en pretemporada. Cuando hablamos de objetivos, el entrenador nunca menciona ascender y nos dice que, mientras vayamos arriba, hay pelearlo y cuando dejemos de estarlo, será otro”, sentencia Andrés.