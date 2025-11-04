Javi Sayed: "El Eirís se ha consolidado como un proyecto más firme y ambicioso"

Javi Sayed, durante un partido con el Eirís Eirís SD

Javi Sayed (A Coruña, 2003) disputa su primera temporada con la camiseta del Eirís, club al que llegó con varios amigos este verano. Allí está dejando huella con nueve goles en siete jornadas para ayudar al equipo a ser segundo en la clasificación del grupo 1 de Tercera.

¿Cómo vivió el partido contra el Rosalía de Mera?

Fue un partido bastante completo del equipo en general. Para mí también a nivel personal, que estuve bastante suelto, la verdad. Poco a poco el equipo nos vamos conociendo mejor, llegaron nuevas incorporaciones hace poco, y creo que cada uno va adquiriendo ya su mejor nivel.

¿Cómo fueron los goles?

El primero fue un balón en largo, me la llevo en velocidad, hago un amago, regateo al central y al portero lo dejo medio tirado para definir a placer casi. El segundo fue de vaselina y el tercero de penalti.

¿Qué tal está yendo la temporada en general?

Tuvimos un pequeño percance con el Compañía de María, con una roja en la primera parte que nos condicionó un poco, pero en general bien en cuanto a resultados. Creo que podemos mejorar en cuanto al juego porque a veces se nos atranca tener el balón y nos apresuramos bastante, pero veo bien al equipo. Sobre todo nos falta saber sobreponernos cuando el partido está difícil. Contra el Sporting Coruñés también nos expulsaron a uno, pero remontamos el partido y acabamos ganando. Necesitamos mucho compromiso y ganas del equipo.

Son un equipo muy goleador. Llevan 32 goles.

Sí, la verdad es que arriba tenemos bastante pólvora, pero nos meten bastantes goles. Nuestros partidos suelen ser de bastantes goles, tanto a favor como en contra, pero arriba tenemos velocidad y sabemos culminar las jugadas bien.

Es el máximo goleador del grupo con nueve tantos, ¿cómo se encuentra a nivel personal?

Poco a poco me encuentro mejor. Si no es con goles, ayudando al equipo a construir también como delantero. Me estoy entendiendo cada vez mejor con los compañeros y creo que todavía se puede mejorar.

Javi Sayed controla un balón con el Eirís Eirís SD

¿Qué objetivos se marcaron al inicio de la temporada?

El club tuvo unos años un poco inestables, se podría decir. Ahora se ha consolidado como un proyecto más firme y ambicioso, así que creo que nuestro objetivo es poder luchar por el ascenso, o por lo menos así lo siento en el vestuario. De momento la cosa va bien, que estamos a tres puntos de los primeros.

¿Se siente cómodo en su primer año en el Eirís?

Estuve en el Once Caballeros los dos últimos años, pero en verano, con varios amigos miramos de ir todos al mismo equipo con ambición de poder ascender desde Tercera a Segunda. Nos surgió el Eirís como un proyecto nuevo en el que necesitaban bastantes jugadores y la verdad es que la directiva muy bien. Reflejan la ambición de querer hacer un proyecto bueno.

¿Cómo ve los próximos partidos del equipo?

Vienen Vioño y Maravillas, pero no voy a poder estar porque me voy de viaje. La verdad es que me jode perderme justo esos, pero confío en que el equipo pueda sacar los partidos.

¿Qué jugador de su liga no puede falta en esta sección?

Manuel González, del A.D. Culleredo.