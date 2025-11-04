Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Tercera

El Sigüeiro anuncia la salida de Diego Armando y acerca su llegada al Silva

La idea del club coruñés es que mañana dirija su primer entrenamiento con el equipo

Raúl AmeneiroSanti Mendoza
Raúl Ameneiro y Santi Mendoza
04/11/2025 16:43
Diego Armando durante un Sofán-Paiosaco de la temporada pasada
Raúl López Molina

El fichaje de Diego Armando García por el Silva entra en su recta final. Tras la destitución de Noé López este lunes, el club se lanzó a por la contratación del ex del Paiosaco, aunque no se trataba de una llegada, a priori, sencilla, ya que se encontraba a los mandos del Sigüeiro en Preferente.

Diego Armando García, durante su etapa en el Paiosaco

El Silva tantea a Diego Armando, una opción con muchas aristas

La situación requería una cesión de derechos federativos para que Diego Armando pudiera recalar en A Grela y todo parece ir bien encaminado. En la tarde de este martes el club santiagués ha anunciado la salida del técnico a través de un comunicado en sus redes sociales y el Silva espera que su nuevo míster pueda dirigir su primer entrenamiento ya este miércoles y se siente en el banquillo de A Grela el domingo contra el Viveiro.

El Sigüeiro ha querido desearle al técnico "moita sorte no futuro, tanto no persoal coma no profesional", además de agradecerle su "esforzo, compromiso e dedicación durante este tempo á fronte do equipo". Todo apunta a que el Silva hará oficial la llegada de Diego Armando García este miércoles tras resolver los últimos flecos a nivel de documentación. 

Diego Armando llegará 'solo' al Silva, ya que, a pesar de la salida de Noé López, la mayor parte del cuerpo técnico coruñés sí continuará en el club: Ivo como preparador físico y nuevo segundo entrenador, Álex Roibas como entrenador de portero, Souto como team manager y Cotelo de delegado. A ellos se suma Álex Ramos, fisioterapeuta recién llegado al club. La única baja además de la de Noé será la del segundo entrenador 'Vorja' Sánchez.

En el conjunto coruñés entienden que Diego Armando es el idóneo para manejar una plantilla joven por su experiencia, no hace muchos años, en equipos de base de la zona como Ural o Victoria. Además, también suma su trayectoria en equipos sénior, con un ascenso a Tercera Federación con el Paiosaco, club al que mantuvo en el curso 2022-23 y con el que descendió el curso siguiente pese a terminar con 41 puntos.

Tras otro año en el Paiosaco, con quien terminó en séptima posición del grupo 1 de Preferente, este curso está dirigiendo en esa misma Liga al Sigüeiro, filial del Compostela, con el que lleva cinco empates y cuatro derrotas y marcha en penúltima posición.

