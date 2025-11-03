Jota (Arteixo): “En el descanso dijimos que si apretábamos bien, ganaríamos el partido”

Jota, mediapunta del Arteixo, durante el partido contra el Montañeros PATRICIA G. FRAGA

El gran protagonista del emocionante derbi que protagonizaron Montañeros y Arteixo (2-3) fue José Ramón Sanmarful, ‘Jota’ (Ourense, 2002), mediapunta que logró dos goles de bella factura. Una actuación que no es casualidad, sino consecuencia de un inicio de Liga en el que se está sintiendo muy cómodo y que le anima a lanzar un mensaje ambicioso sobre las aspiraciones del equipo en esta temporada.

“Fue un claro ejemplo de lo que es un derbi: un partido súper igualado en el que creo que hubo una parte para cada uno, o incluso tramos de 15-30 minutos de dominio en cada tiempo. Los dos tuvimos bastantes ocasiones y cayó de nuestro lado, aunque tenemos la sensación de que podríamos haber hecho muchas cosas mejor. Nos tocó a nosotros y ya era hora de tener algo de suerte”, valora el jugador del Arteixo.

Jota explica cuál era el plan de partido y dónde estuvo la reacción: “Durante la semana trabajamos muchísimo la presión. Posi nos dio ideas muy claras y el partido fue tal cual: ellos salían de una forma que ya habíamos preparado. En la primera media hora la presión fue muy efectiva, robamos tres balones y provocamos errores suyos. De ahí al descanso fue todo lo contrario: empezaron a salir mejor, a sentirse cómodos y nos desesperamos. En el descanso dijimos que si apretábamos bien, ganaríamos el partido, y así fue. En la segunda parte robamos tres balones en quince minutos y en el cuarto llegó el gol”.

Sobre sus goles, que supusieron el 0-1 y el 1-3, detalla lo siguiente: “El primero fue una contra de libro. Confío mucho en las devoluciones de Queijeiro, por lo que se la di a banda y el balón que me puso fue exquisito. Y en el segundo, cuando recibió Melo, yo estaba algo retrasado y pensé en ir al primer palo por si no le salía un buen centro. El balón cayó ahí, me salió bien el control y la metí. Cuando entró el balón no me lo creía, llevaba bastante tiempo sin marcar un doblete”.

Con estas dianas iguala ya su cifra de la temporada pasada, de tres goles, y tiene a tiro los cinco que hizo en su mejor año como sénior, con el Barbadás en Preferente. “Creo que este año va a ser mi temporada más goleadora, eso espero. No me quiero gafar, pero ojalá. A nivel de juego, estoy mucho más cómodo, probablemente sea el año que más cómodo me encuentro en Tercera. Queremos ser protagonistas, tener el balón, y eso a mí me beneficia. Me muevo por zonas ofensivas y recibo más, tengo más ocasiones para crear. Trabajo mucho, pero para un atacante los goles son todo”, reconoce el mediapunta de 23 años.

Ganas de más

Un mensaje ambicioso, sin perder la cautela, que calca a la hora de hablar de las aspiraciones del equipo, undécimo clasificado a cuatro puntos del playoff y con cuatro de margen sobre la zona de descenso. “Hay que ser precavidos en la vida y más en una categoría como la Tercera gallega. El año pasado teníamos un equipo para pelear por otras cosas y acabamos luchando por salvarnos. No quiero decir que el objetivo sea entrar en playoff, porque ya dije que será mi temporada goleadora y ya es demasiado (risas). Lo importante es salvarnos cuanto antes; si luego se puede mirar hacia arriba, perfecto. Tenemos equipo para hacer cosas muy bonitas y ojalá se dé”, enfatiza Jota.

Y para conseguirlo, tienen claro el camino que deben seguir: “Lo primero es ser protagonistas con el balón. Tenemos una plantilla muy larga y de mucho nivel, así que la idea es dominar, hacer posesiones largas y ser verticales en zonas ofensivas. También insistimos mucho en la presión tras pérdida: si queremos tener el balón, tenemos que recuperarlo lo antes posible”.

Otro de los detalles que cree que le están favoreciendo es el de haber establecido su residencia cerca del campo de Ponte dos Brozos. “Estoy muy bien. Este año además vivo en Arteixo, y eso me da muchísima comodidad. Es mucho mejor que tener que ir y venir todos los días desde A Coruña. A nivel club, estoy muy contento: también soy entrenador de la base, tengo mucha relación con los niños y los padres. Cuando la gente te quiere, todo es más fácil. Para jugar bien tienes que estar a gusto, y en Arteixo es así”, se congratula.

Esta temporada también ha vivido la experiencia de pisar un campo como Balaídos, pues fue convocado por la selección de Ourense para disputar contra el Celta un partido benéfico en respuesta a los incendios forestales que asolaron a la provincia. “Impresiona el campo y tener cerca a jugadores como Iago Aspas, a los que ves por televisión. Pero cuando estás jugando, no te das ni cuenta de quién tienes delante”, cierra.

Valoración de los entrenadores

Con un día por el medio para la reflexión, ambos técnicos ofrecieron también su punto de vista del derbi.

Alejandro Expósito, ‘Posi’ (Atlético Arteixo): “Creo que manejamos bien los tiempos del partido y que se jugó a lo que queríamos ante un buen equipo, salvo en los diez-quince últimos minutos de la primera parte, que no estuvimos bien en la presión y fueron superiores. Robamos alto, fuimos verticales y conseguimos manejar el balón relativamente bien en un tapete regular. Ya estamos pensando en el Somozas, en buscar otra victoria”.

Jairo Arias (Montañeros): “Los primeros 60 minutos pasa lo que queremos que pase. Sabíamos que el Arteixo iba a presionar de forma muy alocada, con distintos jugadores, y lo gestionamos notablemente. Generamos un volumen de ocasiones importante: cuatro claras, por una y media de ellos. El gol de Achore, otra de Dani Fernández y ese agarrón a Cano, que viendo el vídeo es claro, pudieron cambiar el marcador. Durante esa primera hora fuimos muy superiores. La pelota pasaba por nosotros, las ocasiones también… El primer error que tenemos es moderado, pero ellos hacen una transición excelente, y en el 1-2 sí que es un error grave que aprovechan para marcar en su segundo tiro a puerta. A partir de ahí el partido se vuelve más loco: seguimos teniendo el balón porque nos lo dan, pero sin paciencia, sin generar el daño que debíamos”.