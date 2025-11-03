El Silva tantea a Diego Armando, una opción con muchas aristas

Diego Armando García, durante su etapa en el Paiosaco RAÚL LÓPEZ

Diego Armando García. Esta y no otra es la primera opción del Silva, que ve en el técnico coruñés de 42 años el revulsivo necesario para sacar al equipo de los puestos de descenso de Tercera Federación. Ahora bien, la operación tiene muchas aristas, pues no solo es necesario que este acepte. También lo debe hacer su actual club, el Sigüeiro.

En el conjunto coruñés entienden que Diego Armando es el idóneo para manejar una plantilla joven por su experiencia, no hace muchos años, en equipos de base de la zona como Ural o Victoria. Además, también suma su trayectoria en equipos sénior, con un ascenso a Tercera Federación con el Paiosaco, club al que mantuvo en el curso 2022-23 y con el que descendió el curso siguiente pese a terminar con 41 puntos.

Tras otro año en el Paiosaco, con quien terminó en séptima posición del grupo 1 de Preferente, este curso está dirigiendo en esa misma Liga al Sigüeiro, filial del Compostela, con el que lleva cinco empates y cuatro derrotas y marcha en penúltima posición.

Estado de la negociación

Los primeros contactos ya se han producido y ahora el Silva necesita dos 'sí'. El de Diego Armando está avanzado, pues le apetece regresar a la Tercera Federación con un equipo de su ciudad. El del Sigüeiro parece un poco más costoso, pero no insalvable. En caso de que se produzca la operación, esta debe llegar vía cesión de derechos federativos, ya que en caso de que fuera una rescisión normal, no podría entrenar.

Si todo se soluciona, Diego tomaría los mandos del equipo el miércoles y dirigiría su primer partido este domingo (A Grela, 12.15 horas) frente al Viveiro. El club le va a esperar y no va a contactar con más entrenadores por el momento, dejando el equipo en manos del preparador físico Ivo y de gente del club durante el proceso.

Quien asuma los mandos del club vendrá acompañado de un segundo entrenador, pues por la mañana también fue destituido 'Vorja' Sánchez junto a Noé López, pero el resto del cuerpo técnico permanecerá intacto.