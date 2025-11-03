Mi cuenta

O Noso Fútbol - Tercera Federación

El Silva destituye a Noé López

El equipo coruñés suma cuatro puntos tras nueve jornadas y es último clasificado

Santi Mendoza
Santi Mendoza
03/11/2025 14:02
Noé López, durante el Silva-Montañeros de la segunda jornada de Tercera RFEF
Noé López, durante el Silva-Montañeros de la segunda jornada de Tercera RFEF
QUINTANA

La derrota de ayer ante el Céltiga (2-0) ha puesto fin a la etapa de Noé López al frente del Silva. El club coruñés, que milita en Tercera Federación, ha anunciado la destitución del técnico fisterrán tras nueve jornadas en las que el equipo solo ha sumado cuatro puntos y ocupa el último puesto de la clasificación.

Entre los posibles candidatos suenan Juan Riveiro, ex del Arteixo, y el regreso de Iván Sánchez, que entrenó al equipo las dos temporadas pasadas, aunque ambos aseguran que no han recibido ninguna llamada del club. Por ahora será el preparador físico Ivo quien asuma el trabajo semanal a la espera del sustituto definitivo.

"El Silva SD comunica que Noe Lopez deja de ser, con fecha de hoy, entrenador del primer equipo. El club le agradece los servicios prestados y le desea mucha suerte en sus nuevos retos personales y/o profesionales. El preparador fisico, Ivo, asume el trabajo semanal en espera de la incorporación de un nuevo tecnico", anunció el club.

